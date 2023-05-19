Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Rehavet olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz." dediğine işaret eden Erdoğan, "Ya bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın öbür taraftan 'İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz.' dedin. Ne dedi Rusya'nın Hükümet Sözcüsü, 'İspat et.' dedi. Buyur. Daha ortada herhangi bir şey yok. 'İspat et.' dedi. Niye? Çünkü siyasette böyle bir yolda olan insan, bu tür gafı yapmaz." diye konuştu. Erdoğan, Batı'nın bütün ülkeleriyle Amerika'yla, Rusya'yla, Çin'le de görüşebileceklerini, bugüne kadar da hepsiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, hiçbirini dışlamadıklarını söyledi. Amerika'nın kendilerinden, S-400'leri geri vermelerini istediğini belirten Erdoğan, "Biz dedik ki 'Hayır. Siz bize Patriot vermediniz. Biz savunma ile ilgili olarak bu adımı attık. Vermiş olsaydınız zaten bu yola tevessül etmeyecektik. Vermediniz. Biz de bu yola tevessül ettik.' F-16'larla ilgili, F-35'lerle ilgili biz adam gibi durduk. Ve duruşumuzdan taviz vermedik." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin en büyük ekonomi ortağı Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak, "Batı ne istiyorsa onu yapacağız." dediğini söyledi.