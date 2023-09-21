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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

2023-09-21 20:50:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin olarak, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD'de bulunan ve bugün yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü öncesi New York'taki Türkevi'nde iç ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonuna ilişkin olarak: Azerbaycan'ın operasyonu Ermenistan Devletiyle değil, Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Erdoğan konuşmasının devamında: İlham gardaşımla görüşmelerimi yaptım. O da bu noktada hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmadan dolayı teşekkürlerini bana iletti hem de 'artık orada bir daha bunlar herhalde nefes alamazlar' dedi. 'İşi şu anda bitirdik. Bir sıkıntı yok.' dedi ve noktayı koyduk.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin diğer açıklamaları: Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye'ye taşıması için itici güç olacaktır. Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. Biz o kitaplara yazdığımız her tespitin, her önerinin kıymetinin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz. Biz tüm önerilerimizde ve adımlarımızda samimiyiz çünkü.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Dersimizi çalıştık. Buraya gelirken yan gelip yatmadık. Hangi konular üzerinde duracağız? Bunları çalıştık. Liderlerle görüşmeyi yaparken hepsinin söylediği şu oldu, 'Yani değinmedik konu bırakmadın.' Biz çıktığımız bütün kürsülerde gerçeği ve doğruyu anlattık, hakkı savunduk. BM Genel Kurulunda kurduğumuz her cümleyi milletimizden aldığımız istikametle oluşturduk. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde neticesini almaya inşallah başlarız. Şu anda hayırlı işaretler var. Orta Vadeli Programı açıkladıktan sonra Türk ekonomisine yönelik artan ilgili G20 toplantısında da görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Sadece programı hazırlayıp, duyurmak bile yabancı yatırımcılarda iştah oluşturdu. Bu rüzgârı arkamıza alarak hedeflerimize doğru hızla yürüyeceğiz.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Gerek liderler gerekse başbakanların Putin'e karşı olumsuz tavırları var. Tabii biz aynı tavrı taşımıyoruz, yansıtmıyoruz. Bu tavırları doğru da bulmuyorum. Tahıl üretiminde Rusya hemen hemen dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Şimdi böyle bir ülkeyi görmezden gelemezsin. Rusya'yla olan münasebetlerimizi olumlu bir şekilde götüreceğiz. Çünkü bizi çok çok ilgilendiren konu, Trakya'nın doğalgazda bir hub olmasını önemsiyoruz. Tahıl koridorunun tekrar açılma ihtimali var mı? Ben umutluyum. Sayın Putin'le bunları görüşeceğiz, konuşacağız.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Ben kendisine dedim: 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim. Yani mutabık kaldık. İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız. Hani bizde güzel bir söz var ya, 'Et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen.' bunu yapmamız lazım. Umudu da yitirmeden devam etmemiz lazım. Çünkü biz bunu söyledikçe bakıyoruz ki dünyada da yankıları artarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barışın değil, restleşmelerin konuşulduğu bir zemin olmuştur. Bu dünya barışı için tehlikelidir. Birleşmiş Milletler önerdiğimiz reformları yapamaz ve kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Batı'da yabancı düşmanlığını yaymak isteyen çevreler, bazı yerlerde başarılı olmuş durumda. Ülkemizde de onların temsilcileri bulunuyor. Ancak bu mayanın Türkiye'de tutmayacağını bilmeleri gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır. Bu toplumu tanıyan herkes bilir ki böylesi olaylar Türkiye'de taban bulamamıştır, bulamayacaktır. Provokatörlerin bilmeleri gerekir ki er ya da geç yaptıklarının hesabını vereceklerdir.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Çapulcu Ermeni takımı...

Hedefimiz Ege'deki sıkıntılı havayı dağıtmak ve Miçotakis'in de yaklaşımı o istikamette. Ama bizim için şu anda en önemli adım Allah nasip ederse Selanik'teki zirve olacak. Selanik zirvesi şu anda Türkiye-Yunanistan arasında önemli bir sıçrama olacak.

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