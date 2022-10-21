Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilhassa savunma sanayiindeki örnek başarıları ile dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız Hava Araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız, dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu amfibi hücum gemimizi denizlerde benzer bir rol oynamaya hazırlanıyor. Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle ve diğer pek çok teknolojik aracımızla bu alanda giderek güçleniyoruz. Tarih boyunca cesaret ve azmimiz yanında yenilikçiliğimizle, çalışkanlığımızla dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de teknolojik atılımlarımızla benzer bir performans ortaya koyuyoruz.