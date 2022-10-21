Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Artık bizim Tayfun'umuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunların çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan, iklim değişikliği ile mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanının değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır. Teknofest kuşağı dediğim gençlerimiz sayesinde sadece eksiklerimizi hızla tamamlamakla kalmıyor, dünya çapında pek çok yeniliğin de altına imzamızı atıyoruz. Ak Parti vizyonu ile gençlerimizin kabiliyet bir araya geldiğinde neler olacağını ülkemizin son 20 yılına baktığımızda rahatça görebiliriz" ifadelerini kullandı.