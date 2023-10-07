Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Karar ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Alirıza Özdemir, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Esin Saykan atanırken Milli Eğitim Bakanlığında ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Zarife Seçer atandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine 13 isim atandı. Atanan isimler ve görevleri ise şu şekilde: Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Erol Ökten, Strateji Geliştirme Başkanı, Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Genel Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç. Ayrıca karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin görevden alındı ve yerine Mustafa Özel atandı.