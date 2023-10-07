2023-10-07 13:44:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, dört bakanlık ve Diyanet ile bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı, bakanlıklarda üst yönetimler değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı; 7 ilin müftüsü değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda üst yönetim değişti; Bakanlık'ta 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ise 10 genel müdür ile 4 başkan atandı. Süleyman Soylu’nun bakanlık döneminden eski danışmanı Ali Arif Özzeybek’in başkanı olduğu Cemevi Başkanlığı'na ise Ali Rıza Özdemir atandı.