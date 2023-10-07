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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

2023-10-07 13:44:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, dört bakanlık ve Diyanet ile bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı, bakanlıklarda üst yönetimler değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı; 7 ilin müftüsü değişti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda üst yönetim değişti; Bakanlık'ta 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ise 10 genel müdür ile 4 başkan atandı. Süleyman Soylu’nun bakanlık döneminden eski danışmanı Ali Arif Özzeybek’in başkanı olduğu Cemevi Başkanlığı'na ise Ali Rıza Özdemir atandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında 7 ile İl Müftüsü ataması yapıldı. Yapılan atama kararına göre, İzmir İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğüne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Giresun İl Müftülüğüne, Selçuk Kılıçbay atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı. Atama kararları ile birlikte Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince atamalar gerçekleştirildi. Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine 14 isim atanırken o isimler ve görevleri ise şu şekilde: Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hakan Güzel, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Karar ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Alirıza Özdemir, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Esin Saykan atanırken Milli Eğitim Bakanlığında ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Zarife Seçer atandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine 13 isim atandı. Atanan isimler ve görevleri ise şu şekilde: Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Erol Ökten, Strateji Geliştirme Başkanı, Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Genel Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç. Ayrıca karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin görevden alındı ve yerine Mustafa Özel atandı.

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