Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça saldıran Kranidiotis bakın kimmiş

Kranidiotis bir hukukçu. Ancak hukukunu hak aramak için değil, “siyasi suikastlar“ ve algı operasyonları için bir kalkan olarak kullandığı Yunanistan’da bilhassa geniş çevrelerce dillendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela lideri Maduro üzerinden yaptığı “sıra sende” imalı paylaşım, bir hukukçunun sahip olması gereken “devlet adamlığı” ve “etik” değerlerin ne kadar uzağında olduğunu kanıtlıyor. Siyasi kariyeri yenilgilerle dolu olan Kranidiotis, bugün sadece bir “klavye milliyetçisi” profili çiziyor. Türkiye’deki vatandaşların gösterdiği sert tepki, aslında onun istediği tek şeyi ona veriyor: Gündeme gelmek. Ancak unuttuğu bir şey var; tarih, teröristlerin avukatlığını yapanları ve halkın seçtiği liderlere dil uzatanları “başarılı siyasetçi” olarak değil, “tarihin tozlu raflarındaki birer dipnot” olarak kaydediyor.