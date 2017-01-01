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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını gerçekleştirdiği '15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi. Erdoğan burada çalınıp söylenen şarkıya eşlik etti.

  • Erdoğan Millet Bahçesine dikilen bir ağaca toprak atıp, onu suladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler "15 Temmuz Millet Bahçesi" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış töreninin ardında, "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi.

  • Atv aracı sürerek gezen Erdoğan ve beraberindekilere gençlerin sohbet etmesi için tasarlanan otobüste çay simit ikram edildi. Erdoğan buradaki gençlerle sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

  • Erdoğan, Millet Bahçesi'ndeEsenler Sanat Evi'nden Özkan Korkmaz ve kursiyerleri tarafından çalınıp söylenen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" adlı şarkıya eşlik etti.

  • ATV aracı süren Erdoğan'a Murat Kurum, Numan Kurtulmuş ve Mevlüt Uysal gibi isimler eşlik etti.

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