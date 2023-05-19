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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

2023-05-19 07:51:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Memurlara nefes olacak bu destek ödemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına girdi. Burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memurların ek ödemelerine benzer şekilde il ve ilçe bazında destek ücretleri belirlenecek. Antalya'dan milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memura kira yardımı verilmesi için talimatı ilgili Bakanlıklara verdi. Büyükşehirlerdeki memurların hayat şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

MEMURA KİRA YARDIMI İÇİN TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi dikkat çekmişti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kira desteği için Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Memura büyükşehir tazminatı ödenecek

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

14 Mayıs seçimleri sonrası Antalya'dan milletvekili seçilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

MEMURA KİRA YARDIMI Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

"KRİZLERİN SONUCU DEĞİL, FIRSATÇILARIN DA KURNAZLIĞINDAN KAYNAKLI" Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları.

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Memura kira yardımı geliyor

Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız.

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