2020-09-09 08:31:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi: İlk ateşi siz açmayın
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede sondaj faaliyetleri yürüten 'Oruç Reis' gemisinin güvenliğini sağlayan savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve her hangi bir saldırı durumunda gereğini yapma konusunda talimat verdiği ortaya çıktı.