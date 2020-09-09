  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi: İlk ateşi siz açmayın

2020-09-09 08:31:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi: İlk ateşi siz açmayın

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede sondaj faaliyetleri yürüten 'Oruç Reis' gemisinin güvenliğini sağlayan savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve her hangi bir saldırı durumunda gereğini yapma konusunda talimat verdiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Yunanistan’ın ve bu ülkeye destek veren Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmeleri BMGK’ne taşıma girişimi kapsamlı olarak ele alındı.

Yunanistan’ın ve bu ülkeye destek veren Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmeleri BMGK’ne taşıma girişimi kapsamlı olarak ele alındı.

#2
Foto - Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Önceki gün yapılan kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmeler oldu.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Önceki gün yapılan kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmeler oldu.

#3
Foto - Kritik toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarının uluslararası hukuk açısından mahfuz olduğu belirtilerek “Bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı” değerlendirmesi yapıldı.

Kritik toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarının uluslararası hukuk açısından mahfuz olduğu belirtilerek “Bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı” değerlendirmesi yapıldı.

#4
Foto - Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara “Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın... Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız” mesajı verildiğini kabineye aktardı. Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda “Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini” bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara “Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın... Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız” mesajı verildiğini kabineye aktardı. Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda “Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini” bilgisi paylaşıldı.

#5
Foto - Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, faaliyet yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, faaliyet yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti.

#6
Foto - İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği açıklanmıştı. Yeni bildiriyle Oruç Reis'in görev süresi 11 gün uzatılmış oluyor.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği açıklanmıştı. Yeni bildiriyle Oruç Reis'in görev süresi 11 gün uzatılmış oluyor.

#7
Foto - Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütüyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütüyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

#8
Foto - Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan sondaj gemisinde, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması gerçekleştirilebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan sondaj gemisinde, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması gerçekleştirilebiliyor.

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Rum Lider Nikos Anastasiadisle görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini söyledi..
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı