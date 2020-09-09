Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi: İlk ateşi siz açmayın

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara “Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın... Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız” mesajı verildiğini kabineye aktardı. Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda “Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini” bilgisi paylaşıldı.