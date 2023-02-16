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Siyaset
9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

2023-02-16 18:51:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...

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