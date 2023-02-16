2023-02-16 18:51:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinden kareler...
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