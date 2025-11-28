Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Dünya basını Erdoğan'a biçilen rolü konuşuyor

BBC: ERDOĞAN'A İSTİKRAR KAYNAĞI OLARAK ROL ÜSTLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU! İngiliz yayın kuruluşu BBC Papa Leo'nun ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayarak haberinde şu ifadelere yer verdi: Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın 'küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği' uyarısında bulundu. Papa, 'İnsanlığın geleceği tehlikede' diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu. "PAPA TÜRKİYE'NİN ÖZEL BİR ROLE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ" France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı: Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu. Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu'ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor. Leo, Türkiye'nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak "özel bir role" sahip olduğunu söyledi; aynı zamanda "duyarlılıkların kesiştiği bir nokta" olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı.