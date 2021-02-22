2021-02-22 20:48:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir esnafını ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir esnafını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem Konutları Temel Atma Töreni" sonrasında, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde bir restorana girdi.
Burada esnaf ile bir süre görüşen Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı ve bazı yetkililer de eşlik etti.
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