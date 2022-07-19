2022-07-19 08:53:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte görüşmeler için saraya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tahran'a geldi.
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