Görüşme sızdırıldı: Türkiye'ye karşı bizi sattınız, yine mi satacaksınız?

azartesi gece Ulusal Konsey’de kavga büyüdü. Anastasiadis bana, “Böyle konuşmayı Türkiye’nin yandaşlarından duyuyorum” dedi. Ben de “Bu şekilde devam edersen Kıbrıs’a döndüğümde yaşananları anlatacağım” dedim. Akşam yemeğinde Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras beni aradı: “Anastasiadis’e söyle, önerileni kabul etsin. Elde edebileceğinin en iyisi bu” dedi. Ben de “Ben ikna edemem, sen konuş” dedim. Tsipras’ın cevabı, “İki kez konuştum. Kötü kavga ettik” oldu.