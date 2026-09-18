Görüşme sızdırıldı: Türkiye'ye karşı bizi sattınız, yine mi satacaksınız?
Eski Rum Ulusal Konsey üyesi de olan Kiprianu, Anastasiadis ve Çipras arasındaki kriz çıkaran görüşmeyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Eski Rum Ulusal Konsey üyesi de olan Kiprianu, Anastasiadis ve Çipras arasındaki kriz çıkaran görüşmeyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
GÜNEY Kıbrıs’ın en önemli siyasi figürlerinden eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 2017 Crans-Montana’da Kıbrıs zirvesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı, ‘’Rum tarafı istediklerini almıştı; ama çözümü dönemin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve ekibi engelledi’’ dedi.
Eski Rum Ulusal Konsey üyesi de olan Kiprianu, o dönem Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Rum Başkan Nikos Anastasiadis’in de bir birine girdiğini belirtti.
Kiprianu, Türkiye’nin çözüm konusunda önemli bir irade gösterdiğini ama Kıbrıs Rum liderliğinin masadan kaçtığını kaydetti. Kiprianu, Crans-Montana’da yaşananları detayları ile şöyle anlattı:
Cuma gecesi BM Genel Sekreteri António Guterres altı maddelik çerçeveyi verdi. Anastasiadis gece 00.30’da geldi. Sabah 09.00’da Ulusal Konsey toplandı.
Müzakereci Andreas Mavroyannis brifing verdi; konuşma tonu “neredeyse kutlama” şeklindeydi: “İstediğimize yaklaşık ulaşmış durumdayız.” Brifing gece üç civarı bitti. Eski Cumhurbaşkanı Yorgos Vasiliu geldi: “En iyi viskiyi seçin, Kıbrıs sorununu çözdük” dedi. Yanımızda DİSİ Başkanı Averof Neofitu da vardı. Averof bana, “Kıbrıs sorununu çözecek, sen ona (Anastasiadis’e) güvenmiyordun” dedi. Ben de “Averof, gün ağarana kadar bekle” cevabını verdim.
Ulusal Konsey toplandığında Anastasiadis’in suratı asıktı. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. Akşam yemeğinde Averof benden özür diledi: “Haklıymışsın. İşler Cuma’daki gibi değil.” BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, “Anastasiadis, Cuma gecesi herkes çerçeveyi müzakere zemini kabul etmişti; Anastasiadis’i ikna et” dedi. Ben de “İkna edemem, zaten sürekli çatışıyoruz” dedim.
azartesi gece Ulusal Konsey’de kavga büyüdü. Anastasiadis bana, “Böyle konuşmayı Türkiye’nin yandaşlarından duyuyorum” dedi. Ben de “Bu şekilde devam edersen Kıbrıs’a döndüğümde yaşananları anlatacağım” dedim. Akşam yemeğinde Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras beni aradı: “Anastasiadis’e söyle, önerileni kabul etsin. Elde edebileceğinin en iyisi bu” dedi. Ben de “Ben ikna edemem, sen konuş” dedim. Tsipras’ın cevabı, “İki kez konuştum. Kötü kavga ettik” oldu.
Çipras, bana dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın Crans-Montana’ya gelmeye hazır olduğunu söyledi. Yıldırım ve Tsipras anlaşmayı bitirmeye gelecekti.
Anastasiadis, Çipras’ın baskısı üzerine “Yunanistan olarak bizi 1974’te sattınız, şimdi de mi satacaksınız?” diye çıkışmış. Tsipras da “Nikos, vatan senin, sorumluluk senin, karar senin” demiş. KAYNAK: X/SEFA KARAHASAN
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