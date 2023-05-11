Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Erdoğan, muhalefetin daha önceki seçimlerde "Otobüs ücretlerini bedava yapacağız", "Çiftçilere traktör vereceğiz" vaatlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Aldınız mı? İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini yapacak." diye konuştu. Şehir hastanelerini, Sincan'a devlet hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bütün dertlerinin Kanuni'nin ifadesiyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." olduğunu belirtti. Erdoğan, insanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu, yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım, dış politika konularında adımları attıklarını, hala da atmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: