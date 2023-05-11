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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

2023-05-11 20:41:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Partisinin Sincan mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Altındağ ve Pursaklar'da yaptığı mitinglere 60 ve 100 bin kişinin katıldığını ifade eden Erdoğan, Sincan'da da 135 bin kişinin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maşallah. Ben şunu anlıyorum, Sincan pazara gümbür gümbür gidiyor. Sandıkları patlatıyor mu ve sandıklardan bu kardeşinize yeniden sahip çıkıyor mu? Rabbim yar, yardımcımız olsun." ifadesini kullandı. Sincanlıları ve Ankaralıları selamlayan Erdoğan, bugünkü mitinglerle önceki hafta sonu yaptıkları Büyük Ankara Mitingi'ne adeta kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Milli Mücadele'nin şehri, Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin kalesi, 15 Temmuz'un kahramanı Ankara, yine farkını gösterdi." diyen Erdoğan, "Sincan Ovası'nın kadir kıymet bilir, vefakar evlatları bugün bir kez daha bizleri bağrına bastı. Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım. Biz bu millet için canımızı dişimize takmayalım da ne yapalım." diye konuştu. Milletin girdikleri her mücadelede kendilerini desteklediğini, 15 seçimde sandıktan birinci çıktıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Milletimiz, vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında, tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın, bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz."

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün burada bir kez daha milletle birlikte tarih yazmaya hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Bu tarih, Türkiye Yüzyılı tarihidir. Bu tarih, Türkiye'nin üzerinde yazılan senaryoların bir kez daha yırtılıp atılması tarihidir. Bu tarih, milletimizi ayrıştırarak aramıza nifak tohumları ekme oyunlarını bir kez daha boşa çıkarma tarihidir. Bu tarih, insanımıza kurulan sinsi tuzakları bir kez daha bozma tarihidir. Son devletimiz, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya yine tarih yazmak yakışır. Bunlar kimlerle beraber? Teröristlerle... Kandil'deki teröristler bunlara talimat veriyor, diğer teröristler bunlara tarih veriyor. Bunlarla el ele, omuz omuza yürüyorlar mı? İşte bu terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz? Ankara'nın yükselen yıldızı Sincan'a bu tarihin en şanlı bölümünü yazmak yakışır."

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Bunun için pazar gününe kadar çok çalışılması ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun." dedi. Alandakilere "Balkon konuşmasına hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, hep bir ağızdan verilen "evet" yanıtının ardından, "Öyleyse çok çalışmamız lazım." ifadesini kullandı. Bu ülkedeki 85 milyonun tamamını ayrım yapmadan sevdiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda, 81 vilayetin her karışına yönelik eser ve hizmetlerle bunu ispatladıklarını dile getirdi. Okul, yurt, spor tesisi yaptıklarını, üniversite açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğal gazı her eve getirdik, kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da bunları gömdük mü, Tendürek'te bunları gömdük mü, Bestler Dereler'de bunları gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor."

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Uluslararası alanda ülkenin itibarını yükselttiklerini, milletin öz güvenini artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Engellilerden yaşlılara toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla ülkemizde sahipsiz kimse bırakmadık." dedi.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı hizmetlere ilişkin videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Bunlar sadece özet. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksak günler yetmez. Bugün Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asrına adım atmaya hazırlanırken Türkiye Yüzyılı hayalini eğer konuşabiliyorsak işte bu sayededir." diye konuştu. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermek için gece gündüz çalışırken birilerinin de hep bugünkü koalisyon masası gibi takoz siyaseti yaptığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Tek parti faşizminin mirası olan milletin gönlüne girmeden vesayetle, darbeyle ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. Rahmetli Menderes'i idama gönderirken bunların yürekleri sızlamadı. İdeolojik kavgalarla milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Rahmetli Özal'ın ülkemize çağ atlatma hayalini baltalarken zerre kadar pişmanlık duymadılar. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu zihniyetin akıl ve vicdan kabul etmeyecek ayak oyunlarıyla karşılaştık. Hamdolsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde tüm bunların üstesinden gelerek ülkemizi hedeflerinden koparmadık. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi... Ne yaptı Allah aşkına geldiğinden bu yana? 4 yıl içinde ne yaptı? Biz geldiğimizde Ankara'da şöyle büyükçe bir havalimanı yoktu. Mevcut havalimanını biz yaptık. Havalimanından şehre yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimizle konuştuk. Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.'"

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Erdoğan, muhalefetin daha önceki seçimlerde "Otobüs ücretlerini bedava yapacağız", "Çiftçilere traktör vereceğiz" vaatlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Aldınız mı? İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini yapacak." diye konuştu. Şehir hastanelerini, Sincan'a devlet hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bütün dertlerinin Kanuni'nin ifadesiyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." olduğunu belirtti. Erdoğan, insanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu, yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım, dış politika konularında adımları attıklarını, hala da atmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"İşte yanı başınızdan yüksek hızlı tren geçiyor mu? Bunlar var mıydı? Ama bak şimdi var. Biz yaparız, biz söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. İşte şimdi Ankara-Yozgat-Sivas bunu da yaptık mı, yaptık. Milletimizle birlikte gece gündüz çalışarak siyasetimizi güçlendirdik. Ekonomimizi geliştirdik, milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik."

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Erdoğan muhalefeti eleştirerek, "Bunların vizyonu burunlarının ucunu görmeye bile yetmeyecek kadar sığdır. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim yine de eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2007 ve 2011 seçimlerine vesayetle kol kola girdiler. Bunlar 2014 ve 2015 seçimlerine FETÖ ile kol kola girdiler. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gittiler. Bunlar şimdi de karşımıza PKK'sı, FETÖ'sü, tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. Kardeşlerim bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, İYİ Parti, LGBT'ci mi? Bir de yanlarında o yavrucuklar var. Onlar da 'Hayır' diyorlar mı? Onlar da hallerinden memnun. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz."

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"ANLAŞILAN O Kİ FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA" Ailenin kutsiyetine inandıklarını, güçlü ailenin, güçlü milleti oluşturduğunu, yola böyle çıktıklarını ve böyle devam ettiklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra ve yapacakları değişikliklerle, güçlü aileyi, milletin oluşumunda en önemli taban olmak üzere kanunlaştıracaklarını, yapabilirlerse Anayasa değişikliğine gideceklerini dile getirdi.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Muhalefetin hırsla saldırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

"Hadi bize saldırılarını anladık. Daha düne kadar kendileriyle birlikte olanlara bile acımıyorlar. Tehditler, hakaretler, şantajlar, karanlık pazarlıklar gırla gidiyor. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar.

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz ama benim milletim seni bu defa kasetle veya CD ile inşallah bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine sana, 'bay bay' diyecek."

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