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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

2024-09-17 17:42:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aklınca Türk futbolunu gerip başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ders verdi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin, 117 yıllık mazisiyle milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

"Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe'mizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim, spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber, el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir."

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A DERS GİBİ SÖZLER -

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Erdoğan, 'Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum, sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var.' dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

"AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM" - Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı. Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabb'imden üstün başarılar temenni ediyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim."

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

"OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU SAĞLAYAN KULÜBÜZ" - Ali Koç ise vakit ayırıp, kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Üç olimpiyattır, üst üste oyunlara açık ara en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu sene 27 sporcu sağladık. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu sağladı. Aynı zamanda hem kadın hem erkek basketbol ve voleybolda da yurt içinde de yurt dışında da başarımız geliyor. Çoğunda şampiyon oluyoruz, kupa alıyoruz, Avrupa'da, minimum yarı final görüyoruz. Kadın basketbol takımımız üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu ve ilk defa da ülkemize Avrupa Süper Kupasını getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar olsun, rekorlar olsun, masa tenisinde, atletizmde, kürek, yelken, boks, herhangi sporda faaliyet gösteriyorsak çok şükür gayet iyi gidiyor."

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Ali Koç, kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ali Koç ve heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu.

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Yorumlar

Koç

Koç gibi adam ya.. sarayda bile kabul edildi.. nolcak şimdi ? Reis bizi ters köşe yaptı. 1

Aaaa

Suç ali koçta Fenerbahçe düşmanlarını ne diye ziyaret ediyorsun.
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