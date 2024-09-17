Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

"OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU SAĞLAYAN KULÜBÜZ" - Ali Koç ise vakit ayırıp, kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Üç olimpiyattır, üst üste oyunlara açık ara en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu sene 27 sporcu sağladık. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu sağladı. Aynı zamanda hem kadın hem erkek basketbol ve voleybolda da yurt içinde de yurt dışında da başarımız geliyor. Çoğunda şampiyon oluyoruz, kupa alıyoruz, Avrupa'da, minimum yarı final görüyoruz. Kadın basketbol takımımız üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu ve ilk defa da ülkemize Avrupa Süper Kupasını getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar olsun, rekorlar olsun, masa tenisinde, atletizmde, kürek, yelken, boks, herhangi sporda faaliyet gösteriyorsak çok şükür gayet iyi gidiyor."