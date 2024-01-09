2024-01-09 10:29:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...
Türkiye'nin yerel seçim maratonu resmen başladı.
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Türkiye'nin yerel seçim maratonu resmen başladı.
Seçmenler, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Seçim hazırlıklarını hızlandıran AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütülüyor.
İstanbul'un da aralarında olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikle duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illerin adaylarını ise 15 Ocak'taki Ankara programında açıklayacak.
İşte yerel seçimde AK Parti adayları...
Mustafa Savaş - Aydın
Mehmet Kocatepe - Artvin
Yücel Yılmaz - Balıkesir
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