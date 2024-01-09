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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

2024-01-09 10:29:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Türkiye'nin yerel seçim maratonu resmen başladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Seçmenler, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Seçim hazırlıklarını hızlandıran AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütülüyor.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

İstanbul'un da aralarında olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikle duyuruldu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Konuya ilişkin açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illerin adaylarını ise 15 Ocak'taki Ankara programında açıklayacak.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

İşte yerel seçimde AK Parti adayları...

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Mustafa Savaş - Aydın

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Mehmet Kocatepe - Artvin

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

Yücel Yılmaz - Balıkesir

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#20
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#21
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#22
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#23
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#24
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#25
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#26
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#27
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#28
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#29
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#30
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#31
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

#32
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti adayları...

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