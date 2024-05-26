2024-05-26 11:22:12 Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım
Muhalif medya Cumartesi annelerini manşetlerinden indirmezken, Diyarbakır annelerini hep görmezlikten geldi. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan “Cumartesi annelerinin sesini duyalım tabii ki!... Cumartesi annelerini hatırlarken Diyarbakır annelerini de unutmayalım” diyerek “40 sene önce kaybedileni bulalım da.. 5 sene öncekine gerek yok mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte pek çok gazetecinin görmezden gelerek dile getirmediği Murat Alan’ın o yazısı…