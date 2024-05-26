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Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

2024-05-26 11:22:12
Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Muhalif medya Cumartesi annelerini manşetlerinden indirmezken, Diyarbakır annelerini hep görmezlikten geldi. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan “Cumartesi annelerinin sesini duyalım tabii ki!... Cumartesi annelerini hatırlarken Diyarbakır annelerini de unutmayalım” diyerek “40 sene önce kaybedileni bulalım da.. 5 sene öncekine gerek yok mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte pek çok gazetecinin görmezden gelerek dile getirmediği Murat Alan’ın o yazısı…

1
#1
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Cumartesi Annelerinin sesini duyalım tabii ki!.. Diyarbakır Annelerini de unutmayalım!.. Ve ayrıca Cumartesi Annelerinin çocuklarından hiçbirinin, AK Parti Hükümetlerinin iktidar olduğu dönemde öldürülmediğini de aklımızdan çıkarmayalım!..

#2
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Bugün büyük kısmı rozet takma törenleriyle CHP’ye katılan ya da parti kurup CHP’yle ittifak yapan siyasi aktörlere bakın.. Onların Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı olduğu veya yüksek yargının tepesinde bulunduğu 90’lı yıllardaki icraat ve açıklamalara bakın..

#3
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Cumartesi Annelerinin çocukları için “bakmayın siz bunların numaralarına, çocukları gündüz sivil, gece teröristti” diyorlardı..

#4
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Şimdi hem kendileri hem de kitleleri bir mutabakat yaptıkları için ses etmiyorlar.. TABİİ Kİ… Bazen aralarından çıkan çatlak seslere de hemen kapıyı gösteriyorlar. Cumartesi Annelerinin çocukları, o dönemin egemenlerinin iddia ettiği gibi gerçekten de terörist mi?

#5
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Bunu birkaç tekil vaka hariç bilme imkanımız yok.. Hangi istihbaratla, nasıl bir delilli bu kanıya varılmış anlayamıyoruz.. Hoş bilsek bile ne değişir?

#6
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Devlet dediğimiz güç ve onun ete kemiğe bürünmüş elemanlarının görevi, PKK’lı olduğu iddia edilen kişileri beyaz toroslarla evlerinden alıp, işkenceyle öldürmek ve cesetlerini de asit çukurlarında eritmek değildir.

#7
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Suç saptanırsa resmi şekilde gözaltına alıp, yargıya teslim etmektir. JİTEM, Gladyo, Derin Devlet… Adı ne, üyeleri kimlerden oluşmuş olursa olsun fark etmez. Bu duruma hep birlikte ses yükseltelim..

#8
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Ama dedik ya bahsedilen adam kaçırma ve faili meçhullerin hiçbiri AK Parti iktidarı döneminde yaşanmadı.. 90’lı yıllarda gerçekleşen ve tarihi fark etmeksizin soruşturulması gereken hadiseler.. AK Parti döneminde, son 5-15 yıl içinde dağa kaldırılan başka insanlar var!.. Ve daha da korkunç tarafı, kaçırılan ya da kaybedilenlerin büyük bölümü çocuk..

#9
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

İşin ironik tarafı da, kaçırılan bu çocukların anneleri, Cumartesi Annelerinin eylemlerini organize eden HDP ve tabela partilerini adres gösteriyor. İsimler veriyorlar..

#10
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

“HDP yöneticisi şu kişi, evladımı il binasına götürdü. Oradan kızım dağa kaldırıldı”, “Piknik adı altında organize edilen program sonrası oğlum bir daha geri gelmedi, işin peşine düşürsem öldürülmekle tehdit edildim” diyorlar..

#11
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Bu eylemlere ve açıklamalara Cumartesi Annelerine destek verenler ne diyor? HPD ne diyor? “Bonlar TC’nin ajanları”, “bonlar satolmoş hayınlar”

#12
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

CHP, Diyarbakır Annelerinin hakkını hukukunu korumak için kaç eyleme katılmış? CHP Genel Başkanlarından hangisi o annelerin çadırını ziyaret edip dertlerini dinlemiş? Mesela Diyarbakır Annesi Fadime Aksu..

#13
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Oğlu Eren için eylem yapan anne Aksu, “Oğlumu 10 sene önce kandırdılar ve o tarihten bu yana kendisinden haber alamıyorum. PKK ve HDP’ye çocuğumu yem etmeyeceğim. Oğlum devletimiz, güvenlik güçlerimiz var. Kaçın gelin. Güçlü devletimiz var” diyor.

#14
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Oğlu Ramazan’ı anlatan Mevlüde Üçdağ ise kaçırılma eyleminin 2015 yılında gerçekleştiğini söylüyor. Evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtiyor. İsimler veriyor.. Kim bu çocukları Kandil’e götürmüş? Sormayalım mı? Kalkın HDP’liler.. Ses verin DBP’liler..

#15
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Hiçbir şey yapamıyorsanız, bildiğiniz en iyi işi yapıp AK Parti Hükümetine sallayın.. “Sorumlusu AKP’dir” falan deyin.. “Kaybedilen bu çocukları AKP bulmak zorundadır” ifadesini kullanın.. Buna bile razıyız..

#16
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

30-40 yıl önce yaşananlarla ilgili hesap soruyorlar.. “PKK’lı” denilerek evlerinden alınan insanların kaybedilmesinin faturasını o tarihte var olmayan AK Partiye kesiyorlar.. Ama daha 3-5 sene önce yaşanan adam kaçırma eylemlerinden bahsedilmesini istemiyorlar.

#17
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

O çocukları kaçıran çakalların kim olduğunun bilinmesini, soruşturulmasını, faillerin tutuklanmasını hazmedemiyorlar.

#18
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Maalesef bizim arkadaşlarımız da kimi zaman eziklikle.. Bazen karşı cenahın oluşturduğu konfor ortamından istifade etmek için.. Çoğu zaman da fikir yoksunluğu nedeniyle kendilerini ziyarete gelip destek isteyenlere bu soruları soramıyor.. Makul ve ahlaki bulmasam da onları da anlayabiliyorum!.. Diyarbakır Annelerinin sesini duyup, bölücü örgütün şehir eşkıyaları tarafından sindirilmemelerini sağlayan kimdi?

#19
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en etkili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.. Ona nasıl topluca nefret kustuklarını görünce yutkunuyor olabilirler.

#20
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Sanırım bunları yazıp konuşmakta, Hasan Karakaya ve Mustafa Karahasanoğlu gibi kalem savaşçılarının dizinin dibinde yetişmiş birkaç deliye kalıyor.

#21
Foto - Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Yine, yeniden ve hep aynı şeyi söyleyeceğim!.. 30-40 sene önce evlatları kaybedilen Cumartesi Annelerinin sesi olalım ama daha dün çocukları dağa kaldırılan Diyarbakır Annelerine kör kalmayalım.. Selametle..

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Yorumlar

şüayıp

Kimin zamanında kayboldularsa onların kapularında aranması lazim
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