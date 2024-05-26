Cumartesi Annelerinin sesini duyalım! Diyarbakır Annelerini de unutmayalım

Şimdi hem kendileri hem de kitleleri bir mutabakat yaptıkları için ses etmiyorlar.. TABİİ Kİ… Bazen aralarından çıkan çatlak seslere de hemen kapıyı gösteriyorlar. Cumartesi Annelerinin çocukları, o dönemin egemenlerinin iddia ettiği gibi gerçekten de terörist mi?