Esenyurt'ta korku dolu anlar

DHA Giriş Tarihi:
Esenyurt'ta korku dolu anlar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

#1
Foto - Esenyurt'ta korku dolu anlar

Yangın, saat 21.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi Ambarlı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda çıktı.

#2
Foto - Esenyurt'ta korku dolu anlar

Elektrikli aracını şarj etmek için istasyona gelen sürücü, burada bulunan şarj ünitesine aracını bağladı.

#3
Foto - Esenyurt'ta korku dolu anlar

Kısa bir süre sonra şarj olan otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alev yandı.

#4
Foto - Esenyurt'ta korku dolu anlar

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

#5
Foto - Esenyurt'ta korku dolu anlar

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

