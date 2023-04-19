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Yaşam
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'Çöplük’ olmazsa olmaz! CHP’li belediye kendine yakışanı yaptı

2023-04-19 16:08:50
'Çöplük’ olmazsa olmaz! CHP’li belediye kendine yakışanı yaptı

Turistik belde Güllük adeta çöplük oldu, vatandaşlar Milas Belediyesi'ni göreve davet etti.

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Foto - 'Çöplük’ olmazsa olmaz! CHP’li belediye kendine yakışanı yaptı

Muğla'nın en önemli turistik beldelerinden biri olan Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesi Milas Belediyesi'nin duyarsızlığı nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Yol kenarına atılan çöpler ve moloz yığınları nedeniyle bayrama çöp yığınları arasında ve çöp kokan bir yerde girmek istemediklerini belirten mahalle sakinleri Milas Belediyesi'ni göreve davet ettiler.

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Foto - 'Çöplük’ olmazsa olmaz! CHP’li belediye kendine yakışanı yaptı

Muğla’nın Milas ilçesinin turistlik mahallesi Güllük Kocakışla Caddesi üzerinde bulunan çöp ve moloz yığınları yüzünden mahalleyi adeta insanın burnunu sızlatan çöp kokusu sardığını belirten mahalle sakinleri Milas Belediyesi'ni göreve davet ederek beldeyi bu kötü kokudan kurtarmasını istediler. Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a sosyal medyadan ulaşmaya çalışan vatandaşlar yaptıkları paylaşımda, ”Burası Güllük mahallesi Kocakışla caddesi. Mahallemizin yolu maalesef Milas Belediyesi tarafından burayı çöp biriktirme yeri olarak kullanıyor. Ciddi anlamda koku yapıyor ve artık araçla geçilmeyecek duruma gelmiş. Yolun içine kadar çöp dökülmüş. Sizin belediyecilik anlayışınız hizmet anlayışınız bu yani. Herşey ortada teşekkür ederiz, bize böyle hizmet verdiğiniz için” ifadelerini paylaştılar.

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