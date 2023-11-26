Çöpe atan bin pişman olacak! O sebzenin kabuğu meğer nelere nelere iyi geliyormuş! Kökünden söküyor

Yemeklerde sıkça kullandığımız patlıcanın kabuğunu soyup çöpe atıyoruz. Ama bilmediğimiz bir şey var! Kabuğu o sağlık sorununa iyi geliyor! Kökünden söküp atıyor... Basur, yaşam kalitesini düşüren ve kişiyi şiddetli sancılara maruz bırakan bir sağlık sorunudur. Ancak yeni keşfedilen doğal bir yöntem, basur problemini tedavi eder ve ağrıları kısa sürede hafifletir. Patlıcan sapları, basur tedavisinde etkili bir çözüm olabilir. Bu mucizevi etkiden yararlanmak için şu adımları takip edebilirsiniz: