Çok yakında, satılan her iki araçtan biri elektrikli olacak

Buna göre, yerli otomobil yatırımı olan Togg’un, dünyanın en büyük lityum iyon pil üreticileri arasında yer alan Çinli Farasis Energy ile iş birliği ile Gebze’de kurduğu Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin (Siro), elektrikli araç alanın Türkiye'nin büyük kozlarından biri olduğu vurgulanıyor. Rapora göre, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini tamamlayan Siro'nun, yılda 20 GWh lityum iyon pil üretmeyi planlıyor. Zorlu Holding'in, Çinli GSR Capital ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikası kurmak için imzaları attığı da belirtilirken, ABD’li Ford Motor Company’nin, Güney Koreli LG Energy Solution Ltd. ile Türkiye'de yeni bir batarya fabrikası için ortaklık kurma beklentisi de aktarıldı. Bu fabrikanın yıllık 30-45 GWh kapasite ile çalışması bekleniyor. Rapordaki çıktıları değerlendiren PwC Strategy& Şirket Ortağı Kağan Karamanoğlu, "Küresel düzeydeki satış rakamlarına ulaşmanın yanında şarj ve batarya altyapısının kurulmasıyla ve teşviklerle Türkiye’de dönüşüm sürecinin hızlanacağını tahmin etmek güç değil. Gelişmiş pazarlara yakın coğrafi konumu da Türkiye’yi batarya üreticisi firmalar açısından uygun bir yatırım merkezi olarak öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.