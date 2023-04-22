Çok yakında, satılan her iki araçtan biri elektrikli olacak

Özellikle Avrupa, Çin dışında yeni elektrikli araç lityum iyon pil kapasitesi açısından en hızlı büyüyen bölge haline geldi. Avrupa’nın 2030 yılına kadar giga fabrikaların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda dünyadaki elektrikli araç üretiminin yaklaşık yüzde 28’ini gerçekleştiren Avrupa’da, küresel batarya hücresi üretimi yüzde 10 ile sınırlı. Kıtada, grafit, nikel, lityum, manganez ve kobalt gibi etken madde üretiminin ise yüzde 1’inden az bir kısmı yapılıyor. Küresel etken madde işlemesinin ise yüzde 1’i Avrupa’da gerçekleşiyor. Raporda, AB’de lityum, nikel ve grafite odaklanan yerel etken madde işleme tesisinin bulunmadığı, bu alanda Avrupa’da ve Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelerde yatırımlar yapılması gerektiği vurgulanıyor.