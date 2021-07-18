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Medya
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‘Çok Rezil Hareketler’in dünyası başına yıkıldı

2021-07-18 14:05:31
‘Çok Rezil Hareketler’in dünyası başına yıkıldı

Skandal skeçleri ile halkın tepkisini toplayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kötü haber geldi.

#1
Foto - Rezil ve ahlaksız pompalayan Çok Güzel Hareketler 2 ekranlarda gayrimeşru ilişkileri, kadından erkek olma, erkekten kadın olma gibi ahlaksızlıkları normalleştirme çabasına girmeye devam ediyordu.

Rezil ve ahlaksız pompalayan Çok Güzel Hareketler 2 ekranlarda gayrimeşru ilişkileri, kadından erkek olma, erkekten kadın olma gibi ahlaksızlıkları normalleştirme çabasına girmeye devam ediyordu.

#2
Foto - Eser Yenenler'in sunuculuğunu yürüttüğü Çok Güzel Hareketler 2'de ayrılık haberleri peş peşe geliyor.

Eser Yenenler'in sunuculuğunu yürüttüğü Çok Güzel Hareketler 2'de ayrılık haberleri peş peşe geliyor.

#3
Foto - Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'ın ayrılık kararını açıkladığı ekibe, 5 isim daha veda ettiğini açıklamıştı.

Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'ın ayrılık kararını açıkladığı ekibe, 5 isim daha veda ettiğini açıklamıştı.

#4
Foto - Ekipte yer alan Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ekipten ayrıldıklarını duyurdular.

Ekipte yer alan Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ekipten ayrıldıklarını duyurdular.

#5
Foto - Ayrılık haberleri sonrası çoğu vatandaş, rezil programın bitmesini bekliyor.

Ayrılık haberleri sonrası çoğu vatandaş, rezil programın bitmesini bekliyor.

#6
Foto - Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bir yıkım daha yaşadı. Oyuncu Eda Nur Hancı, Çok Güzel Hareketler 2. kuşak ekibinden ayrıldığını bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bir yıkım daha yaşadı. Oyuncu Eda Nur Hancı, Çok Güzel Hareketler 2. kuşak ekibinden ayrıldığını bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

#7
Foto - Çok Güzel Hareketler programından şimdiye kadar sekizden fazla oyuncu ayrıldı.

Çok Güzel Hareketler programından şimdiye kadar sekizden fazla oyuncu ayrıldı.

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