  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
25
Çok önemli detay... Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

2020-10-07 16:36:25
Çok önemli detay... Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzu hızlandırmanın bazı yolları var. Bu haberde o yollardan bazıları yer alıyor.

#1
Foto - Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla telefonunuz bakın nasıl hızlanacak? Hemen şimdi Ayarlar'a girin...

Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla telefonunuz bakın nasıl hızlanacak? Hemen şimdi Ayarlar'a girin...

#2
Foto - Şimdi de Genel kısmına dokunun.

Şimdi de Genel kısmına dokunun.

#3
Foto - Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

#4
Foto - Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

#5
Foto - Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.

#6
Foto - Burada ayarınızın nasıl göründüğüne bakın.

Burada ayarınızın nasıl göründüğüne bakın.

#7
Foto - Kapalı ayarında olmasına dikkat edin!

Kapalı ayarında olmasına dikkat edin!

#8
Foto - Daha sonra tekrar Ayarlar'a girip iTunes ve App Store seçeneğine dokunun.

Daha sonra tekrar Ayarlar'a girip iTunes ve App Store seçeneğine dokunun.

#9
Foto - Karşımıza böyle bir ayar menüsü gelecek.

Karşımıza böyle bir ayar menüsü gelecek.

#10
Foto - Tüm bu seçenekleri kapatabilirsiniz. Artık telefonunuz daha hızlı olacak. Ancak durun, daha bitmedi!

Tüm bu seçenekleri kapatabilirsiniz. Artık telefonunuz daha hızlı olacak. Ancak durun, daha bitmedi!

#11
Foto - Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

#12
Foto - Önce arama butonuna basıyoruz.

Önce arama butonuna basıyoruz.

#13
Foto - Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.

Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.

#14
Foto - Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.

Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.

#15
Foto - Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...

Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...

#16
Foto - Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

#17
Foto - Ardından gelen ekran ise böyle...

Ardından gelen ekran ise böyle...

#18
Foto - Şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun.

Şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun.

#19
Foto - Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.

Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.

#20
Foto - rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

#21
Foto - Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi! Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...

Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi! Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...

#22
Foto - Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

#23
Foto - Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.

Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.

#24
Foto - Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!

Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Bluetooth Kulaklık
Teknoloji

Bluetooth Kulaklık

Bluetooth Kulaklık nedir, ne işe yarar? Bluetooth kulaklık fiyatları, Bluetooth kulaklık avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bluetooth k..
Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Korona Virüs

Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu o..
Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'
Dünya

Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya, S-125 Hava Savunma Füze sistemini Tü..
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay