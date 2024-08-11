Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 26°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 32°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı