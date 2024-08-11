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Yaşam
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Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

2024-08-11 17:10:19
Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ağustos Pazar günü raporuna göre 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#1
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

#2
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#3
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

#4
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

EGE Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

#5
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 32°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 32°C Parçalı bulutlu

#6
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 26°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 32°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#7
Foto - Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden tam 16 il için uyarı

DOĞU ANADOLU Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

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