2024-01-15 22:27:44 Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi
Brent petrol ve dolar kurundaki değişim nedeniyle akaryakıt ürünlerine büyük zam geldi.
Brent petrol ve dolar kurundaki değişim nedeniyle akaryakıt ürünlerine büyük zam geldi.
Türkiye'de akaryakıt ürünleri bir türlü durmak bilmezken kötü haber resmen geldi.
16 Ocak itibariyle zamlar tabelaya yansıyacak.
Akaryakıtta siyah ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü düzenlemeye gidildi. Toplamda 2,68 lira zam gelmiş oldu.
Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 91 kuruş; fuel oilin litre fiyatına 94 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 83 kuruş zam yapıldı.
Böylece rafinerilere olan mesafeye göre farklılaşmakla beraber; İstanbul Avrupa Yakası’nda kalyakın litre fiyatı 28,67 lira; fuel oilin litre fiyatı 25,36 lira ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 20,12 lira olarak uygulanmaya başlayacak.
Kaynak: Enerji Günlüğü
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