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Ekonomi
7
Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

2024-01-15 22:27:44
Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Brent petrol ve dolar kurundaki değişim nedeniyle akaryakıt ürünlerine büyük zam geldi.

#1
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Türkiye'de akaryakıt ürünleri bir türlü durmak bilmezken kötü haber resmen geldi.

#2
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

16 Ocak itibariyle zamlar tabelaya yansıyacak.

#3
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Akaryakıtta siyah ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü düzenlemeye gidildi.  Toplamda 2,68 lira zam gelmiş oldu.

#4
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 91 kuruş; fuel oilin litre fiyatına 94 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 83 kuruş zam yapıldı. 

#5
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Böylece rafinerilere olan mesafeye göre farklılaşmakla beraber; İstanbul Avrupa Yakası’nda kalyakın litre fiyatı 28,67 lira; fuel oilin litre fiyatı 25,36 lira ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 20,12 lira olarak uygulanmaya başlayacak.

#6
Foto - Çok kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına 2,68 lira zam geldi

Kaynak: Enerji Günlüğü

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