  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

2023-05-07 11:52:47
Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

İngiliz akademisyen Nicholas J. Cull, Türkiye'nin dünyada etkisini her geçen gün artırdığını belirterek Bayraktar TB2 SİHA'ların Türkiye'nin gücünün dışa vurumu olduğunu ifade etti.

#1
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

Kamu diplomasisi alanında dünyada önemli çalışmalara imza atan ve "İtibar Güvenliği" (Reputational Security) kavramının mucidi sayılan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden İngiliz siyaset bilimci Nicholas J. Cull, Türkiye'nin kamu diplomasisinde itibarının son yıllarda görülmemiş şekilde arttığını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Cull, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemindeki dış politika açılımlarının ülkenin itibari güvenliğini sağlama aldığını belirtti.

#2
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

İngiliz akademisyen, Türkiye'nin, dünyada kriz anlarında yakın görülen ve krizleri iyi yöneten gibi anlamlara gelen itibar güvenliği konusunda son yıllarda çok önemli mesafe aldığını söyledi.

#3
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gösterilen teveccühün önemine dikkat çeken Cull, bunun ülkenin yükselen itibarı hakkında en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti.

#4
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

İngiliz akademisyen, 14 Mayıs'taki seçimlerin de demokrasinin göstergesi olarak dünyanın birçok ülkesi için ders olacağının altını çizdi. Cull ayrıca ekonomik sorunlar gibi konularda atılacak bazı adımların da Türkiye'nin daha çok takdir edilmesinin önünü açacağını ifade etti. Cull, dünyada son 4-5 yılda kamu diplomasisine ilginin sürekli olarak en yüksek olduğu üç ülkenin Türkiye, Ukrayna ve Güney Kore olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında son yıllarda yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade eden İngiliz akademisyen, dünyadaki diğer halklarla sağlıklı etkileşim için iyi bir altyapı kurulduğunu ve Türkiye'nin kültürel etkisinin özellikle Türk dizileri gibi araçlarla Balkanlar'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı.

#5
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

Türkiye'nin yurt dışında "Turkey" yerine kendi ismini kullanma hamlesinin de pozitif olduğuna değinen Cull, şaşırtıcı şekilde Kaliforniya'daki sıradan insanların bile yeni kullanımı benimsediğini belirtti. Cull ayrıca 2025 yılında Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak EXPO fuarında da Türkiye'den iyi bir performans beklediğini ifade etti. İngiliz akademisyen, bilimsel olarak yapılan çalışmalarda da Türkiye'ye ilginin yükseldiğinin kanıtlandığını vurguladı.

#6
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

TB2'LER GÜCÜN DIŞA VURUMU Çok kutupluluğa doğru giden dünyada Türkiye'nin etkisini her geçen gün artırdığını söyleyen Cull, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında bu rolün daha fazla hissedildiğini belirtti.

#7
Foto - Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

İngiliz siyaset bilimci Baykar firması tarafından üretilen ve Ukrayna'ya satılan TB2 SİHA'ların da küresel çapta etkisine dikkat çekerek Türkiye'nin gücünün dışa vurumu olduğunu ifade etti.

BAE yine kendine yakışanı yaptı
Dünya

BAE yine kendine yakışanı yaptı

Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. BAE'nin bu adımı tepkilere neden oldu...
Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…
Yerel

Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…

Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehb..
Altın ve doları olan yatırımcıyı İslam Memiş uyardı: Haziran sonrası için işaret fişeğini yaktı! Şok eden sözler, altın tahminleri
Ekonomi

Altın ve doları olan yatırımcıyı İslam Memiş uyardı: Haziran sonrası için işaret fişeğini yaktı! Şok eden sözler, altın tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni yorumu ve değerlendirmeleri ile altın, euro, dolar, borsa ve gümüş fiyatlarına ilişkin çar..
Rus isimden banka sektörüne karşı flaş hamle: Türkiye’de banka kurdu! Türkiye, Mısır ve BAE’de hızlı büyüdü!
Gündem

Rus isimden banka sektörüne karşı flaş hamle: Türkiye’de banka kurdu! Türkiye, Mısır ve BAE’de hızlı büyüdü!

Türkiye tatil fiyatlarını yüksek bulan Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamaları sonrası Rus isimden dikkat çeken bir hamle geldi. Tür..
Alparslan Kuytul Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi!
Gündem

Alparslan Kuytul Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi!

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Semra Kuytul aracılığıyla seçim mesajı gönderdi.
Maltepe fiyaskosu! Bay Bay Kemal fena çöktü... Görüntüler yalan söylemedi!
Siyaset

Maltepe fiyaskosu! Bay Bay Kemal fena çöktü... Görüntüler yalan söylemedi!

İstanbul'da Maltepe Sahili'nde yapılan Millet İttifakı mitinginde beklenen kalabalık olmadı. Saat 20.11'de kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23