Çok konuşulacak sözler: TB2'ler Türkiye'nin gücünün dışa vurumu

İngiliz akademisyen, 14 Mayıs'taki seçimlerin de demokrasinin göstergesi olarak dünyanın birçok ülkesi için ders olacağının altını çizdi. Cull ayrıca ekonomik sorunlar gibi konularda atılacak bazı adımların da Türkiye'nin daha çok takdir edilmesinin önünü açacağını ifade etti. Cull, dünyada son 4-5 yılda kamu diplomasisine ilginin sürekli olarak en yüksek olduğu üç ülkenin Türkiye, Ukrayna ve Güney Kore olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında son yıllarda yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade eden İngiliz akademisyen, dünyadaki diğer halklarla sağlıklı etkileşim için iyi bir altyapı kurulduğunu ve Türkiye'nin kültürel etkisinin özellikle Türk dizileri gibi araçlarla Balkanlar'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı.