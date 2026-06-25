Çok konuşulacak onay çıktı: Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar şimdi de o sektöre giriyor
Türkiye'nin savunma devleri arasında yer alan Baykar'ın kurucuları Bayraktar kardeşler yeni bir sektöre giriyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay çıktı.
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Türkiye'nin savunma devleri arasında yer alan Baykar'ın kurucuları Bayraktar kardeşler yeni bir sektöre giriyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay çıktı.
Yatırım X'te yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), savunma sanayisindeki çalışmalarıyla tanınan Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın kurucuları arasında yer aldığı Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. için faaliyet izni verdi.
SPK'nın yayımladığı son haftalık bültende yer alan karara göre, Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi uygun bulundu. Böylece şirket, sermaye piyasalarında portföy yönetimi faaliyetlerini resmen yürütebilecek. Karar, SPK'nın haftalık bülteninde kamuoyuyla paylaşıldı.
Faaliyet izniyle birlikte Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sunulması ile yatırım danışmanlığı faaliyetlerini yürütebilecek.
Son dönemde Türkiye'de portföy yönetim sektöründe yeni şirketlerin kurulması ve mevcut şirketlerin faaliyet izinleri dikkat çekerken, Bayraktar kardeşlerin kurduğu Tuna Portföy'ün de sektöre katılması finans piyasalarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
SPK'nın aynı bülteninde beş şirketin halka arzına onay verilmesinin yanı sıra çeşitli fon kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve sermaye piyasalarına ilişkin birçok düzenleme ve izin kararı da yer aldı. Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.'ye verilen faaliyet izni de bu kapsamda öne çıkan kararlar arasında yer aldı.
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