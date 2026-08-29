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Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

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Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Galatasaray'da Leao çılğınlığı taraftarları sarmaya başladı bile...

#1
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Batrakov'dan sonra Rafael Leão'nun da eklenmesiyle Galatasaray'ın yeni nesil hücum hattı, radara yakalanmadan hedefe ulaşan F-35 teknolojisini aratmayacak bir silah olarak Okan Buruk'un eline geçti. Kanatlarda Leão ile Sané’nin patlayıcı hızları, ceza sahasındaki Victor Osimhen patlayıcılığı ile Galatasaray sadece Türkiye değil Avrupa'daki rakiplerine korku salacak.

#2
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Daha düne kadar taraftarların "Transferler nerede?" diyerek kızdığı, hatta istifaya davet ettiği Başkan Dursun Özbek yine yaptı yapacağını... Sınırları zorlayarak adeta 5. nesil savaş uçağı gibi durdurulamaz bir hücum hattı kurdu, Okan Buruk'un eline bıraktı.

#3
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Sané, Osimhen, Rafael Leão, Yunus, Barış ve Batrakov’dan oluşan "muhteşem" ön hat; hızı, bitiriciliği ve yüksek teknolojiyi andıran taktiksel esnekliğiyle sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da tüm dengeleri değiştirebilir.

#4
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Sarı-kırmızılıların yeni hücum kurgusu, radara yakalanmadan hedefe ulaşan F-35 teknolojisini aratmayacak cinsten. Sol ve sağ kanatta Leão ile Sané’nin patlayıcı hızları rakip savunmaların arkasına sızarken, ceza sahasındaki Victor Osimhen tam bir nokta atışı mühimmat işlevi görecek. Kanatlardan açılan alanları ve içeri kesilen kilit pasları ceza sahasında birer füzeye dönüştüren Osimhen, stoperleri üzerine çekerek takım arkadaşlarına da ekstra gol bölgeleri açacak.

#5
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Bu yüksek tempolu hattın beyin takımında ise Rus yetenek Batrakov yer alacak. Bir orkestra şefi gibi oyunu okuması hayal edilen genç yıldız, sensör görevi görerek Sané ve Leão’nun koşu yollarına doğru zamanda doğru pasları aktarırsa 2 sezona kalmaz 60-70 milyon euroya Avrupa'nın bir devine gider.

#6
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Sistemde Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ise "çok yönlü" görevler üstlenecek. Barış Alper fiziksel presi ve joker gücüyle takıma enerji katacak, Yunus Akgün set hücumlarında iç koridoru kullanarak bağlantı oyununu kusursuzlaştıracak. Böylesine devasa bir ateş gücü, beraberinde hassas bir yazılım ve denge ihtiyacı da getirecek Okan Buruk'a. Leão ve Sané’nin savunma geri dönüşlerindeki zaaflarını kapatmak, arkalarındaki beklerin ve orta sahanın direncine bağlı olacak.

#7
Foto - Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Top paylaşımı hiyerarşisini doğru kurmak ve kulübede kalacak yıldızların motivasyonunu yönetmek Buruk için büyük sınav olacak. Doğru bir orta saha kurgusuyla birleştiğinde bu altılı, Avrupa devlerini dahi kıskandıracak durdurulamaz bir skorer yapı vaat ediyor.

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