Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak!

Sistemde Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ise "çok yönlü" görevler üstlenecek. Barış Alper fiziksel presi ve joker gücüyle takıma enerji katacak, Yunus Akgün set hücumlarında iç koridoru kullanarak bağlantı oyununu kusursuzlaştıracak. Böylesine devasa bir ateş gücü, beraberinde hassas bir yazılım ve denge ihtiyacı da getirecek Okan Buruk'a. Leão ve Sané’nin savunma geri dönüşlerindeki zaaflarını kapatmak, arkalarındaki beklerin ve orta sahanın direncine bağlı olacak.