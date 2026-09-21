BMGK’nın 80 yıllık tarihi ilginç anlarla dolu: Katil Netanyahu'ya büyük bir ders verilecek
Üye ülkelerin yöneticilerini 1946'dan bu yana her yıl bir araya getiren BM genel kurulları, geçmişte kürsüde ayakkabısını çıkardığı anlatılan liderlerden bebeğiyle toplantılara katılanlara, rakip ülke liderlerine yönelik sert ifadeler kullananlardan saatler süren konuşmalara kadar pek çok olayla yıllardır hafızalarda yer ediniyor. 2024’ten bu yana ise İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu’nun konuşması sırasında çok sayıda üye salonu terk etmişti. Bu yıl da benzer sahnelerin yaşanması bekleniyor.