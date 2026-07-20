Çok konuşulacak gelişme: Bayraktar TB3'ün ismi değiştirildi
Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun ortak girişimiyle Avrupa'da sahneye çıkarılan Bayraktar TB3 SİHA yeni isimiyle kamuoyuna duyuruldu.
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Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun ortak girişimiyle Avrupa'da sahneye çıkarılan Bayraktar TB3 SİHA yeni isimiyle kamuoyuna duyuruldu.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Leonardo üretimi faydalı yüklerle donatılan Astore Levante konfigürasyonuyla Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda sergileniyor.
İngiltere’de düzenlenen FIA 2026’da sergilenen Bayraktar TB3, fuarın resmi uçak listesinde “Astore Levante” adıyla yer alıyor. Platform, fuarda Leonardo üretimi faydalı yüklerin yanı sıra ROKETSAN ve BAYKAR tarafından geliştirilen mühimmatlarla birlikte sergileniyor.
Astore Levante, BAYKAR’ın geliştirdiği Bayraktar TB3’ün Leonardo üretimi faydalı yüklerle donatıldığı ortak konfigürasyon olarak öne çıkıyor. Astore Levante’yi ilk kez SavunmaSanayiST.com görüntüledi.
Haziran 2025’te resmen kurulan İtalya merkezli LBA Systems, BAYKAR ile Leonardo’nun yüzde 50’şer paya sahip olduğu ortak girişim olarak faaliyet gösteriyor. Şirket; insansız hava sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve bakım süreçlerine odaklanıyor.
İş bölümü kapsamında BAYKAR, insansız hava platformlarının tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Leonardo ise elektronik sistemler, sensörler ve faydalı yüklerin yanı sıra insanlı-insansız platform iş birliği, sürü kabiliyetleri, kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinden sorumlu bulunuyor.
Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli kısa pistine herhangi bir iniş destek ekipmanı (yakalama kablosu vb.) kullanmadan otonom inmeyi başararak dünya havacılık tarihine geçmiştir. Bayraktar TB3, Baykar tarafından geliştirilen, katlanır kanat yapısına sahip ve kısa pistli gemilerden (özellikle TCG Anadolu) otonom iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracıdır (SİHA). Havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatan bu platform, deniz aşırı askeri operasyonlarda Türkiye'ye çok büyük bir stratejik üstünlük ve caydırıcılık sağlamaktadır. Baltık Denizi'nde düzenlenen Steadfast Dart 2026 tatbikatına katılan TB3, -5 derece dondurucu soğuk ve yoğun kar fırtınasında uçabilen tek hava aracı olmuş, su üstü hedeflerini mühimmatla tam isabetle vurmuştur.
Eurofighter ile Ortak Görev: Aynı tatbikatta Eurofighter savaş uçaklarıyla müşterek operasyon icra eden TB3, insanlı-insansız takım çalışması (MUM-T) kapsamında 8 saat havada kalarak rüştünü ispatlamıştır. Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli kısa pistine herhangi bir iniş destek ekipmanı (yakalama kablosu vb.) kullanmadan otonom inmeyi başararak dünya havacılık tarihine geçmiştir.
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