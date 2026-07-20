Çok konuşulacak gelişme: Bayraktar TB3'ün ismi değiştirildi

Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli kısa pistine herhangi bir iniş destek ekipmanı (yakalama kablosu vb.) kullanmadan otonom inmeyi başararak dünya havacılık tarihine geçmiştir. Bayraktar TB3, Baykar tarafından geliştirilen, katlanır kanat yapısına sahip ve kısa pistli gemilerden (özellikle TCG Anadolu) otonom iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracıdır (SİHA). Havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatan bu platform, deniz aşırı askeri operasyonlarda Türkiye'ye çok büyük bir stratejik üstünlük ve caydırıcılık sağlamaktadır. Baltık Denizi'nde düzenlenen Steadfast Dart 2026 tatbikatına katılan TB3, -5 derece dondurucu soğuk ve yoğun kar fırtınasında uçabilen tek hava aracı olmuş, su üstü hedeflerini mühimmatla tam isabetle vurmuştur.