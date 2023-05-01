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Yaşam
11
Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

2023-05-01 14:26:12
Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Ağrı'da 50 metre yükseklikten akan şelale doğa tutkunlarını ağırlıyor.

#1
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde karların henüz erimediği Aladağ Dağları'nda bulunan ve 50 metre yükseklikten kayalıklar arasında akan şelale, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

#2
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

İlçenin güneyinde 3 bin rakımın üzerinde yer alan Aladağ Dağları'nın zirvesi halen karla kaplı bulunuyor.

#3
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Dağın eteklerinde yer alan Kağnılı köyü yakınlarında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen 2400 rakımdaki şelale de eriyen kar ve yağmur sularıyla coşkun akmaya başladı.

#4
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Bölgeye gelen doğa tutkunları, 50 metre yükseklikten akan şelale çevresinde hafif kar altında gezinti yaptı, güzel manzaraya karşı çay içti.

#5
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Doğa tutkunu Lütfullah Tarhan, şelalenin zor bir arazi yapısı içerisinde olduğunu ve henüz çok bilinmediğini söyledi.

#6
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Doğa tutkunları olarak Kağnılı köyüne geldiklerini ifade eden Tarhan, "Şelale yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Kışın yağan kar ve ilkbaharda yağmur suları burayı besliyor. Manzarayı görebilmek için buraya kadar geldik. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Manzara gerçekten çok güzel ve bir yandan da kar yağıyor. Tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim. Buranın keşfedilmesini bekliyoruz ve bütün doğa severleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

#8
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

#9
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

#10
Foto - Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

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