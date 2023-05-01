Çok az sayıda kişi biliyor! 50 metre yüksekten akıyor

Doğa tutkunları olarak Kağnılı köyüne geldiklerini ifade eden Tarhan, "Şelale yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Kışın yağan kar ve ilkbaharda yağmur suları burayı besliyor. Manzarayı görebilmek için buraya kadar geldik. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Manzara gerçekten çok güzel ve bir yandan da kar yağıyor. Tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim. Buranın keşfedilmesini bekliyoruz ve bütün doğa severleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.