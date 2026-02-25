Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, “Devlet Bahçeli’den ricada bulundum” dedi, ilk defa anlattı

Ahmet Türk, bir başka soru üzerine de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile zaman zaman görüştüklerini, bu diyaloğun sürdüğünü söyledi. Türk, yaklaşık üç ay önce yüz yüze yaptıkları ve basına da yansıyan görüşmede kayyım uygulamasına ilişkin aralarında geçen ilginç diyaloğu da aktardı. Bahçeli'nin Mardin'de çekilen "Uzak Şehir" dizisi üzerinden kayyım göndermesi yaptığını anlattı: "Kendisi bana 'Uzak Şehir'i izliyorum, ama Uzak Şehir'in sahibi yok ' dedi. Ben anlamayınca da 'Yani belediye başkanı yok ortada' dedi. Aramızda böyle bir diyalog geçti."