Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, “Devlet Bahçeli’den ricada bulundum” dedi, ilk defa anlattı
Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ahmetler makama" çağrısının süreç açısından önemli olduğunu, ancak halkın artık somut adım atılmasını beklediğini söyledi. Bahçeli ile aralarında 'Uzak şehir' dizisi diyaloğu geçtiğini belirten Türk; 'Kobani yardım tırları için Bahçeli'den ricada bulundum" dedi.