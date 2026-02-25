  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, “Devlet Bahçeli’den ricada bulundum” dedi, ilk defa anlattı

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ahmetler makama" çağrısının süreç açısından önemli olduğunu, ancak halkın artık somut adım atılmasını beklediğini söyledi. Bahçeli ile aralarında 'Uzak şehir' dizisi diyaloğu geçtiğini belirten Türk; 'Kobani yardım tırları için Bahçeli'den ricada bulundum" dedi.

#1
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Şubat Salı günü yaptığı grup toplantısında yerlerine kayyım atanan Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kastederek, "Ahmetler makama" çağrısını yineledi. Bahçeli terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın geçen yıl 27 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısını da aynı konuşmada anımsattı ve yeni bir tartışmayı başlattı.

#2
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Bahçeli, "Bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır?" sorusunu yöneltti. Bahçeli'nin bu açıklamayı yaptığı salonda, yaklaşık 1,5 saat sonra DEM Parti grup toplantısı yaptı ve Ahmet Türk de bu toplantıya katıldı.

#3
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Grup toplantısı çıkışında Türk'e, Bahçeli'nin açıklamalarını soruldu. Türk, Bahçeli'nin "Teröristbaşı Öcalan'a statü" açıklamasını, terör örgütü PKK liderinin hukuki statüsünün yeniden ele alınması ve İmralı'daki koşullarının da buna göre düzenlenmesi olarak yorumladı. Türk şunları söyledi: "Öcalan zaten İmralı'dan çıkmayı beklemiyor. Ama orada özgür koşulların yaratılması gerekiyor. Örgütüyle ilişki içinde olması Türkiye'nin yararınadır. Bu barışın kalıcı olmasına katkı sunar. Suriye'de aynı şekilde kendisinin verdiği mesajlar üzerine bir gelişme yaşandı. Sayın Öcalan'ın kendi örgütüyle, akademisyenlerle, basın mensuplarıyla, görüşmesi toplumda da bir güveni ortamını sağlar. Görüşme talepleri yine Adalet Bakanlığı üzerinden yapılabilir ama buna uygun koşullar düzenlenebilir."

#4
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Ahmet Türk, MHP Lideri'nin "Ahmetler makama" çağrısının ise önemli olduğunu, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. Türkiye'de barış ve kardeşliğin sağlanması için "kayyım siyasetinden vazgeçilmesi" dahil, halkın somut adım atılmasını beklediğini belirten Türk, şu görüşleri dile getirdi: "Somut adımların atılmamasından dolayı bir güvensizlik ortamı oluştu. İnsanlar hala diyor ki, biz inanmıyoruz. Yani başlangıçta güven verici bazı adımların atılması gerekiyor."

#5
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Türk, "güven verici" adımlar içinse, "Kayyum, Selahattin Demirtaş'la ilgili adımlar atılabilir. Yine Kobani, kumpas davasıyla ilgili de bazı adımlar atılabilir" dedi. Türk, süreç komisyonu raporunda, atılacak adımların, "örgütün silah bıraktığının teyit ve tespitine" bağlanmasını da değerlendirdi.

#6
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Rapor, önemli olmakla birlikte, süreçte belirleyicinin iktidarın tutumu olduğuna işaret eden Türk, "Önemli olan iktidarın Kürt meselesinin çözümü konusunda neler düşündüğünün ortay çıkmasıdır. Bu konuyu eğip bükmeye gerek yok. İktidarın mecliste çoğunluğu var, isterse yasal düzenlemeler yapılıp meclis gündemine getirilir ve buna uygun adımlar atılır" diye konuştu.

#7
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Ahmet Türk, bir başka soru üzerine de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile zaman zaman görüştüklerini, bu diyaloğun sürdüğünü söyledi. Türk, yaklaşık üç ay önce yüz yüze yaptıkları ve basına da yansıyan görüşmede kayyım uygulamasına ilişkin aralarında geçen ilginç diyaloğu da aktardı. Bahçeli'nin Mardin'de çekilen "Uzak Şehir" dizisi üzerinden kayyım göndermesi yaptığını anlattı: "Kendisi bana 'Uzak Şehir'i izliyorum, ama Uzak Şehir'in sahibi yok ' dedi. Ben anlamayınca da 'Yani belediye başkanı yok ortada' dedi. Aramızda böyle bir diyalog geçti."

#8
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Ahmet Türk, aynı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve Kürt meselesine ilişkin değerlendirmelerini de Bahçeli'ye aktardığını, halkın beklentilerini kendisiyle paylaştığını söyledi. Türk, aralarında daha sonra da bir telefon görüşmesi olduğunu aktardı. Buna göre Bahçeli, Şubat ayı başında, Berat Kandili dolayısıyla Ahmet Türk'ü arayarak kutladı. Türk, bu görüşmede Kobani'ye gönderilecek insani yardım tırlarının geçişi noktasında, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması için Bahçeli'den ricada bulunduğunu söyledi.

#9
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! DEM Partili Ahmet Türk, "Devlet Bahçeli’den ricada bulundum" dedi, ilk defa anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
