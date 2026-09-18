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Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

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Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 3 milyar avro karşılığında İsrail'den almaya hazırlanan Aşil Kalkanı hava savunma sistemiyle ilgili Atina'da tartışmalar arttı.

#1
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

TRT Haber'de yer alan habere göre Yunanistan’ın, soykırımcı İsrail’den satın aldığı hava savunma sistemine tepkiler devam ediyor. Önce muhalif partilerden eleştiriler geldi, sonra basın ve akademi dünyası tepki gösterdi, şimdi de emekli Yunan komutanlardan peş peşe sert açıklamalar geliyor.

#2
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Emekli Koramiral Stelyos Fenekos, "Aşil Kalkanı’nın maliyeti 3 milyar euro ama asıl İsrail’e bu bağımlılığın maliyeti ne kadar, onu hesaplamalıyız." dedi.

#3
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Fenekos, kaynak kodlarının Yunanistan'a aktarıldıığına dair bir işaret görünmediğini, bu durumun teknolojik ve operasyonel bağımlılıklar yaratacağını söyledi.

#4
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Geçtiğimiz günlerde, Aşil Kalkanı sisteminin komuta ve kontrol yetenekleriyle ilgili kaynak kodunun Yunanistan’a verilmeyeceği, İsrail’in elinde kalacağı açıklanmıştı.

#5
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Emekli Koramiral Vasilyos Martzoukos, “Kaynak kod, ulusal güvenlik sorunudur” dedi ve bunun İsrail’in kontrolünde bulunduğunu belirtti. Martzoukos, büyük füze stoku olmadan, en modern kalkanın bile birkaç günlük operasyon süresi içinde tükenme riski taşıdığı konusunda uyardı.

#6
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Hava Kuvvetlerinden emekli Korgeneral Dimitris Pantelatos, füze sistemlerinin Ege’deki Yunan adalarına konuşlandırılması konusunda eleştirilerde bulundu; bu savunma sisteminin Ege gibi adalarla dolu bir deniz için tehlikeli olduğunu belirtti.

#7
Foto - Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu

Pantelatos, stoklar bittiğinde yenilerinin nakliyesinin de çok zahmetli olacağının altını çizdi, “Detaylarını bilmediğimiz bir şeye para ödüyoruz” dedi.

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