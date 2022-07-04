Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" tanıtıldı

Tüketiciler için ürünlerin kaynağının, karakteristik özelliklerinin kaliteyi garanti ettiğini belirten Şimşek, "Bursa denilince İskender kebap, Gaziantep denilince baklavanın akla gelmesi kentlerin coğrafi işaretlerle ne derece özdeşleştiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. Sivas pastırmasının lezzetini yaylalarda yetiştirilen büyükbaş hayvanların etinden aldığını aktaran Şimşek, "Sivas pastırması, yapılacak tanıtım faaliyetleriyle de en önde yerini alacaktır. Sivas'ta coğrafi tescilli 19 ürün bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde Zara balı, Suşehri fasulyesi ve akabinde de Sivas pastırması coğrafi işaret alarak şehrin zengin bir birikiminin olduğunu ortaya koymuştur." dedi.