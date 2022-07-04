  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
6
Coğrafi işaretle tescillenen

2022-07-04 17:13:44
Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" tanıtıldı

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan Sivas pastırmasının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

#1
Foto - Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevindirici olduğunu söyledi.

#2
Foto - Tüketiciler için ürünlerin kaynağının, karakteristik özelliklerinin kaliteyi garanti ettiğini belirten Şimşek,

Tüketiciler için ürünlerin kaynağının, karakteristik özelliklerinin kaliteyi garanti ettiğini belirten Şimşek, "Bursa denilince İskender kebap, Gaziantep denilince baklavanın akla gelmesi kentlerin coğrafi işaretlerle ne derece özdeşleştiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. Sivas pastırmasının lezzetini yaylalarda yetiştirilen büyükbaş hayvanların etinden aldığını aktaran Şimşek, "Sivas pastırması, yapılacak tanıtım faaliyetleriyle de en önde yerini alacaktır. Sivas'ta coğrafi tescilli 19 ürün bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde Zara balı, Suşehri fasulyesi ve akabinde de Sivas pastırması coğrafi işaret alarak şehrin zengin bir birikiminin olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

#3
Foto - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivas pastırmasının hem ticari hem de turizm anlamında kente büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivas pastırmasının hem ticari hem de turizm anlamında kente büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

#4
Foto - Şehrin marka değerini artırmak adına zeron buğdayı, Sivas kellesi, Sivas pöçüğü ve sucuğunun tescili için başvuru yapacaklarını da anlatan Hastaoğlu,

Şehrin marka değerini artırmak adına zeron buğdayı, Sivas kellesi, Sivas pöçüğü ve sucuğunun tescili için başvuru yapacaklarını da anlatan Hastaoğlu, "İnşallah bunları zaman içerisinde coğrafi işaretli ürünlerin arasına katmış olacağız." dedi.

#5
Foto - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de yaptıkları konuşmalarda pastırmanın coğrafi işaret tescil belgesi almasının şehir açısından önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından kentteki pastırma üreticilerine belge takdim edildi. Etkinlikte müze bahçesinde açılan stantlarda vatandaşlara pastırma ikramında bulunuldu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de yaptıkları konuşmalarda pastırmanın coğrafi işaret tescil belgesi almasının şehir açısından önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından kentteki pastırma üreticilerine belge takdim edildi. Etkinlikte müze bahçesinde açılan stantlarda vatandaşlara pastırma ikramında bulunuldu.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Alman devi Bayern Münih ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
İlkay Gündoğan'ın Türkiye'deki düğününde yabancı gelinden büyük ayıp
Spor

İlkay Gündoğan'ın Türkiye'deki düğününde yabancı gelinden büyük ayıp

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir'de gerçekleştirdi. Düğüne yabancı gelin Sara Arfa..
Lise yerel yerleştirme nasıl yapılacak? 2022 yerel yerleştirme merkezi yerleştirme tercihleri nasıl olacak?
Eğitim

Lise yerel yerleştirme nasıl yapılacak? 2022 yerel yerleştirme merkezi yerleştirme tercihleri nasıl olacak?

LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. LGS lise yerel yeleştirme na..
Kurtlar Vadisi oyuncusu HDP listelerinde
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu HDP listelerinde

Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kritik listesinde yer aldı. ..
Altın fiyatları uçuşa geçti! Düğün yapacak çiftler bilezik yerine ondan almaya başladı
Ekonomi

Altın fiyatları uçuşa geçti! Düğün yapacak çiftler bilezik yerine ondan almaya başladı

Altın fiyatlarındaki yükseliş hareketi devam ederken vatandaşlar, düğün sezonunun açılmasıyla kara kara düşünüyor. Son dönemde bilezik almay..
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı
Yerel

Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23