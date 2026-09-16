BBP lideri Destici'den dikkat çeken sözler: ‘Pandora'nın kutusu açıldı’

"Yazıcıoğlu başkanımız ve şehit olan arkadaşlarımızın şehadet süreci, organize bir şekilde bir suikasta uğramaları ya da sabotaj sonucu hayatlarını kaybetmeleri ki yeni soruşturmada bu net bir şekilde ortaya çıktı. Bu süreçle ilgili biliyorsunuz biz uzun yıllardır bu soruşturmanın Ankara'dan yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bir dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı baktı dosyaya. Güzel de bir mütalaa yazdı aslında o da tabii ışık tutuyor bu soruşturma sürecine. Tıpkı Devlet Denetleme Kurulu kararı gibi, tıpkı Meclis'teki araştırma komisyonu kararı gibi. Burada biliyorsunuz Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in de bir kararlılığı var, hem Muhsin Başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili hem de diğer faili meçhuller, meçhul cinayetlerle ilgili. Bunları takip ediyoruz. Bu süreçle ilgili gelinen noktaya dair düşüncelerimizi de kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Onun için ben bir kez daha kıymetli, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza kabulleri ve bu samimi sohbetleri için şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kendisine başarılı, hayırlı ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. İnşallah 2028'de yine cumhurbaşkanı adayımız olarak, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenecek ve inşallah cumhurbaşkanı olarak yoluna milletimizin desteğiyle devam edecek." Destici, düzenlediği toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı öncesi açıkladığı kararlar ve aldığı tedbirleri başta kılık kıyafetle ilgili olmak üzere desteklediğini belirtti.