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Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

2024-07-30 10:32:06
Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve oğlu hayatını kaybederken; 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara terlik atma meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz'a ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne Nuray ve oğlu Ali Dabaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken; diğer oğul Serkan Dabaz ağır yaralandı. İlk müdahalesi Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan Serkan Dabaz, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Foto - Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

2 kişi gözaltına alındı Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlayan jandarma ekipleri; S.A. ve N.A.'yı gözaltına aldı. S.A.'nın evinde ve aracında arama yapan ekipler; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 47 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Mahallede güvenlik tedbiri artırıldı Öte yandan, akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından ikinci bir olayın meydana gelmemesi için jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

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