Çocuklar ders çalışırken şoku yaşadı! "Her an ölebilirdik"

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yağışlı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir çiftçinin tarlasını kendi traktörüyle para karşılığı sürdükten sonra eve gelen Mehmet Karadeniz, evin içerisine girdi. Elbiselerini değiştirmek için odaya giren Karadeniz, birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleriyle birlikte odadan çıkan Karadeniz, yan taraftaki odada ders çalışan çocuklarının çığlık atarak kaçtıklarını gördü. Eşiyle birlikte çocuklarını kucaklayan Mehmet Karadeniz, yere uzanarak mermilerden korunmaya çalıştı. Silah seslerinin kesilmesinin ardından odaya giren Mehmet Karadeniz, camlarda ve duvarda mermi izleri olduğunu gördü. Saldırıyı akrabalarının yaptığını iddia eden Karadeniz, yetkililerin saldırganları cezalandırmasını istedi.