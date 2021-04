Çocuklar ders çalışırken şoku yaşadı! "Her an ölebilirdik"

Çocuklarının az kalsın öleceğini söyleyen Karadeniz, "Çift sürmeden döndüm evimize saldırı oldu. Çocuklar evimize saldırı olduğunu söyledi, ben de hemen yere yatırdım fakat bize 3-4 el ateş açtılar. Her an ölebilirdik. Şu anda hayatımız tehlikede. Bütün aileme saldırdı. Sonuna kadar şikayetçiyim. Can güvenliğim yok. Şikayetçiyim, kanun gereği neyse yapsın” diye konuştu.