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Türkiye
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Çocuklar ders çalışırken şoku yaşadı!

2021-04-07 15:09:41
Çocuklar ders çalışırken şoku yaşadı! "Her an ölebilirdik"

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda çocukların ders çalıştığı odanın camlarına mermiler isabet etti. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yağışlı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir çiftçinin tarlasını kendi traktörüyle para karşılığı sürdükten sonra eve gelen Mehmet Karadeniz, evin içerisine girdi. Elbiselerini değiştirmek için odaya giren Karadeniz, birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleriyle birlikte odadan çıkan Karadeniz, yan taraftaki odada ders çalışan çocuklarının çığlık atarak kaçtıklarını gördü. Eşiyle birlikte çocuklarını kucaklayan Mehmet Karadeniz, yere uzanarak mermilerden korunmaya çalıştı. Silah seslerinin kesilmesinin ardından odaya giren Mehmet Karadeniz, camlarda ve duvarda mermi izleri olduğunu gördü. Saldırıyı akrabalarının yaptığını iddia eden Karadeniz, yetkililerin saldırganları cezalandırmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yağışlı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir çiftçinin tarlasını kendi traktörüyle para karşılığı sürdükten sonra eve gelen Mehmet Karadeniz, evin içerisine girdi. Elbiselerini değiştirmek için odaya giren Karadeniz, birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleriyle birlikte odadan çıkan Karadeniz, yan taraftaki odada ders çalışan çocuklarının çığlık atarak kaçtıklarını gördü. Eşiyle birlikte çocuklarını kucaklayan Mehmet Karadeniz, yere uzanarak mermilerden korunmaya çalıştı. Silah seslerinin kesilmesinin ardından odaya giren Mehmet Karadeniz, camlarda ve duvarda mermi izleri olduğunu gördü. Saldırıyı akrabalarının yaptığını iddia eden Karadeniz, yetkililerin saldırganları cezalandırmasını istedi.

#2
Foto - Çocuklarının az kalsın öleceğini söyleyen Karadeniz,

Çocuklarının az kalsın öleceğini söyleyen Karadeniz, "Çift sürmeden döndüm evimize saldırı oldu. Çocuklar evimize saldırı olduğunu söyledi, ben de hemen yere yatırdım fakat bize 3-4 el ateş açtılar. Her an ölebilirdik. Şu anda hayatımız tehlikede. Bütün aileme saldırdı. Sonuna kadar şikayetçiyim. Can güvenliğim yok. Şikayetçiyim, kanun gereği neyse yapsın” diye konuştu.

#3
Foto - Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan ilk incelemede saldırının av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan ilk incelemede saldırının av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirlendi.

#4
Foto - Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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