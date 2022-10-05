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Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

2022-10-05 17:30:23
Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

#1
Foto - Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki ormanlık alanda çarşafa sarılı üzerinde kan olan paketi gören vatandaşlar polise haber verdi.

#2
Foto - Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

Vatandaşlar kayalıkların arasında gördüğü paketi çocuk cesedine benzetince, emniyet güçleri alarma geçti.

#3
Foto - Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

Olay yeri inceleme ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldıktan sonra paketi açtı.

#4
Foto - Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

Paket içerisinden, köpek ölüsü çıktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

#5
Foto - Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

Belediye ekiplerinin köpeği alarak uygun bir alana gömeceği öğrenildi.

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