Çocuk cesedi sanılmıştı! Kanlı paketten vahşet çıktı

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Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki ormanlık alanda çarşafa sarılı üzerinde kan olan paketi gören vatandaşlar polise haber verdi.
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Vatandaşlar kayalıkların arasında gördüğü paketi çocuk cesedine benzetince, emniyet güçleri alarma geçti.
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Olay yeri inceleme ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldıktan sonra paketi açtı.
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Paket içerisinden, köpek ölüsü çıktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Belediye ekiplerinin köpeği alarak uygun bir alana gömeceği öğrenildi.
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