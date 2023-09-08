Coca Cola'dan flaş Türkiye kararı! Su krizi sonrası duyurdular

Armut üreticisi Oğuz Yılmaz, bahçesindeki akıllı tarım aletlerinden söz ederek, “Toprak neminin yüzde kaç olduğunu buradan görebiliyorum. 45 santimetre aşağısı biraz daha kuru. Bizim için, dünyamız için, çocuklarımızın geleceği için en faydalı olan konu sudur. Bu alet bize su tasarrufu sağlıyor. Salma sulamada bir defada verdiğimiz suyu bu cihazla 10 defada veriyoruz. Filiz cihazının su konusunda çok büyük bir avantajı var. Bu proje çerçevesinde bahçelerimizden toprak örnekleri aldık. Toprağımızda ne var ne yok, hangi bitki besin elementleri eksik ne fazla onları öğrendik. Yaptığımız analiz sonucu bahçemizin toprağında potasyum eksiğini gördük. Bahçemize azotla beraber biraz daha potasyum ekledik. Bu sene armutlarımızdan çok iyi bir kalite aldık. Hasat sonunda bahçemizi seneye hazırlamak için bir daha fosfor vereceğiz. Çünkü yaptığımız analizlerde onun eksikliğini tespit ettik. Bu sayede meyve gözlerimiz beslenmiş olacak ve meyve kalitesi ve rekoltesi artacak” şeklinde konuştu. Oğuz Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bilgiler ışığında bir sonraki yıla güzel meyve alabilmek için neler yapacağımızı konuştuk. Doğru ilaçlama konusunda bilgi edindik. Coca-Cola Türkiye’nin Doktar Teknoloji ile yaptığı bu çalışmadan sonra su kullanımımız çok daha verimli hale geldi. Artık zamanında sulama yaparak su tasarrufu sağlayabiliyoruz”