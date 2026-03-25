  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Yüzyılı’nda gençlere dev destek: Aile ve Gençlik Fonu 10,7 milyar lirayı aştı Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle... Ambargo ellerinde patladı! Yola geldiler: Türkiye olmadan bu iş zor Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş... Süper Lig’de Paulo Dybala sesleri! Maaşı bile açıklandı Çin’den dengeleri bozacak füze adımı! Stratejik caydırıcılıkta yeni eşik İran'ı sırtından vurdular! Milyarlarca dolar işe yaramıyor! Aile ve Gençlik Fonu'ndan gençlere 660,9 milyon lira destek!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sakarya’da trafik sorununa çifte çözüm geliyor! Tramvay Hattı için geri sayım başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakarya’nın uzun yıllardır beklediği Raylı Sistem Hattı için 24 Nisan’da yapım ihalesine çıkılıyor. Başkan Yusuf Alemdar, “Yapılacak revizyonlarla tramvay hattımızın devreye girmesiyle oluşacak yoğunluğu da hesaplayarak Tunatan Kavşağı farklı seviyeli, Mithatpaşa Kavşağı ise köprülü şekilde yeniden inşa edilecek. Trafik akışı her iki kavşakta da artık kesintisiz devam edecek” dedi.

#1
Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ‘Şehrimiz için tarihi bir an’ notuyla kamuoyuna duyurduğu Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nın ihale ilanı EKAP’ta yayımlandı.

#2
Yayımlanan ilana göre yaklaşık 17 kilometrelik raylı sistem hattının güzergâhının yanı sıra mevcut yol ve kavşaklarda yapılacak revizyonlar, güncellemeler ve inşa edilecek sanat yapıları da proje kapsamına dahil edildi. Bu çerçevede şehir ulaşımında kritik öneme sahip Tunatan ve Mithatpaşa kavşakları, raylı sisteme entegre olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Alemdar, iki kavşak için hazırlanan projenin detaylarını kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

#3
Tunatan Kavşağı'nın raylı sistem entegrasyonuyla birlikte “farklı seviyeli kavşak” olarak yeniden inşa edileceği öğrenildi. Böylelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Medeniyet Bulvarı, 2. Cadde (AVM'ler güzergahı) ve 9. Cadde'ye (Mithatpaşa güzergahı) transit geçiş sağlanacak. MİTHATPAŞA KAVŞAĞI'NDA YEPYENİ BİR SİSTEM Mithatpaşa Kavşağı'nda ise hemzemin geçit dönemi sona erecek ve transit geçiş için bir köprü inşa edilecek. Çark Deresi üzerine inşa edilecek yeni köprüyle 9. Cadde'den (Serdivan'dan) gelen araçlar, direk Maltepe Kavşağı'na bağlanacak ve Milli Egemenlik yönünden gelen araçlar ise ‘akıllı dağılım’ kollarıyla tüm güzergahlara bağlanabilecek.

#4
Raylı sistemle birlikte şehir trafiğini de rahatlatacak adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin uzun yıllardır beklediği Raylı Sistem Hattımızın yapım ihalesini 24 Nisan’da gerçekleştiriyoruz. İhale ilanı yayımlandı ve bu kapsamda Tunatan ile Mithatpaşa kavşaklarının revizyonları da projeye dahil edildi. Bir arterde yapılan çalışmanın başka bir arterde yük oluşturmaması için ulaşıma bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz” dedi.

#5
Tunatan Kavşağı’nın mevcut yoğun trafik yükü dikkate alınarak yeniden projelendirildiğini belirten Başkan Alemdar, “Şehrimizin ana arterlerinden olan ve halihazırda yüksek trafik hacmine sahip Tunatan Kavşağı, tramvay hattımızın devreye girmesiyle birlikte oluşabilecek trafik yoğunlukları hesaplayarak yeniden projelendirdik. Bu kapsamda Tunatan Kavşağını farklı seviyeli kavşak haline getireceğiz. Böylelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Medeniyet Bulvarına, 2. Cadde’yi ise 9. Cadde’ye transit geçişle bağlayacağız. Eklenecek yeni dağılım kolları sayesinde transit geçişler kesintisiz sağlarken, bölgesel trafik yükü minimuma indireceğiz” diye konuştu. MİTHATPAŞA’DA BİR DÖNEM SONA ERİYOR Mithatpaşa Kavşağı’nda ise köklü bir dönüşüm planlandığını dile getiren Alemdar, “Tren ve ADARAY hatlarının geçiş güzergahında bulunan, mevcut hemzemin yapısı nedeniyle yıllardır trafik darboğazı oluşturan Mithatpaşa Kavşağı’nı ise baştan aşağı yeniliyoruz. Yeni düzenlemeyle Mithatpaşa’da hemzemin dönemini bitirip, kesintisiz trafik akışını başlatacağız. Raylı Sistem Hattımızın da bu bölgeye etki edeceği trafik hareketliliğini de hesaba alarak yapacağımız yeni düzenlemeyle Çark Deresi üzerinde yeni bir köprü inşa ederek 9. Cadde’den gelen trafik akışını transit olarak SGK Kavşağına bağlayacağız. Milli Egemenlik Caddesi’nden gelen trafik akışını ise akıllı dağılım kollarıyla kesintisiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23