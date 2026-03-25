Sakarya’da trafik sorununa çifte çözüm geliyor! Tramvay Hattı için geri sayım başladı

Tunatan Kavşağı’nın mevcut yoğun trafik yükü dikkate alınarak yeniden projelendirildiğini belirten Başkan Alemdar, “Şehrimizin ana arterlerinden olan ve halihazırda yüksek trafik hacmine sahip Tunatan Kavşağı, tramvay hattımızın devreye girmesiyle birlikte oluşabilecek trafik yoğunlukları hesaplayarak yeniden projelendirdik. Bu kapsamda Tunatan Kavşağını farklı seviyeli kavşak haline getireceğiz. Böylelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Medeniyet Bulvarına, 2. Cadde’yi ise 9. Cadde’ye transit geçişle bağlayacağız. Eklenecek yeni dağılım kolları sayesinde transit geçişler kesintisiz sağlarken, bölgesel trafik yükü minimuma indireceğiz” diye konuştu. MİTHATPAŞA’DA BİR DÖNEM SONA ERİYOR Mithatpaşa Kavşağı’nda ise köklü bir dönüşüm planlandığını dile getiren Alemdar, “Tren ve ADARAY hatlarının geçiş güzergahında bulunan, mevcut hemzemin yapısı nedeniyle yıllardır trafik darboğazı oluşturan Mithatpaşa Kavşağı’nı ise baştan aşağı yeniliyoruz. Yeni düzenlemeyle Mithatpaşa’da hemzemin dönemini bitirip, kesintisiz trafik akışını başlatacağız. Raylı Sistem Hattımızın da bu bölgeye etki edeceği trafik hareketliliğini de hesaba alarak yapacağımız yeni düzenlemeyle Çark Deresi üzerinde yeni bir köprü inşa ederek 9. Cadde’den gelen trafik akışını transit olarak SGK Kavşağına bağlayacağız. Milli Egemenlik Caddesi’nden gelen trafik akışını ise akıllı dağılım kollarıyla kesintisiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.