Çip savaşlarında yeni perde! ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi

Çin yapay zeka ve çip üretimi alanlarında yeterliliğini artırmak amacıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak yarı iletken endüstrisini güçlendirmeye çalışıyor. Tokyo merkezli TechanaLye adlı yarı iletken araştırma şirketinin yaptığı son analizlere göre, Çin’in ürettiği çipler dünyanın önde gelen çip üreticisi olan TSMC’nin sadece üç yıl gerisinde. Ancak ABD’nin uyguladığı ihracat kontrolleri küresel yarı iletken pazarında çeşitli tepkilere yol açmış durumda. Çin, dünyanın en büyük yarı iletken pazarı konumunda ve birçok uluslararası çip şirketi için kritik bir müşteri. Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML’nin CEO’su, ABD öncülüğündeki bu kısıtlamaların giderek daha fazla ekonomik kaygılarla güdüldüğünü ifade etti.