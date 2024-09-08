Çip savaşlarında yeni perde! ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi

Bu adımın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve dış politika nedenleri” gösterilirken, uluslararası ortaklarla yapılan geniş çaplı görüşmelerin sonucunda alındığı belirtildi. Bu yeni ihracat kontrolleri, dünya genelindeki ihracatları kapsarken, Japonya ve Hollanda gibi benzer kontrolleri uygulayan ülkeler için bazı istisnalar içeriyor. ABD'nin Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), daha fazla ülkenin benzer önlemleri hayata geçireceğini öngörüyor. Yetkililer nihai bir karar vermeden önce 60 günlük bir süre zarfından kamuoyu yorumlarını alacaklarının da altını çizdi.