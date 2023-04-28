  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

2023-04-28 02:08:15
Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Çip üreticisi Intel gelir konusunda son zamanların en kötü sonucunu açıkladı.

#1
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Intel finansal açıdan erimeye devam ediyor.

#2
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

2023 yılına ilişkin ilk çeyrek sonuçlarını bildiren en büyük çip üreticisi, hisse başına kazançta yıllık yüzde 133 gibi bir düşüş yaşadığını açıkladı.

#3
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Intel geliri ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36 küçülerek 11,7 milyar dolara düştü.

#4
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Donanım devi tarafından yatırımcılara gönderilen yeni rapor, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını ortaya çıkardı.

#5
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

2022’nin aynı dönemine göre yüzde 36 düşüş yaşayan şirket geliri 11,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ancak sonuçlar, yatırımcıların beklediğinden daha iyiydi.

#6
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Intel’in devasa bir kayıp yaşamasının birden fazla sebebi bulunuyor.

#7
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

İlk olarak, şirketin en güçlü ürün grubu olan bilgisayar yonga satışları istenen seviyede değil.

#8
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Daha önceki bir rapor, küresel bilgisayar sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 30 küçüldüğünü gösterdi.

#9
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Ayrıca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara güç veren yongaları içeren İstemci Bilgi İşlem grubu ise yıllık bazda yüzde 38 düşüş yaşayarak 5,8 milyar dolar gelir sağladı. Veri Merkezi ve Yapay Zeka odaklı sunucu çipi bölümü ise yüzde 39 düşüşle 3,7 milyar dolar kazandı.

#10
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Intel, işten çıkarmalar dahil olmak üzere maliyetleri azaltarak 2025’e kadar yılda 10 milyar dolar tasarruf etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl 8,1 milyar dolar kar bildiren şirket, şu anda 2,8 milyar dolar net zarar konumunda.

#11
Foto - Çip devi Intel'de tarihi çöküş!

Intel CEO’su Patrick Gelsinger başlıca TSMC ile rekabet etmek istediklerini söyledi. 2026 yılına kadar “TSMC tarafından üretilenler kadar” gelişmiş yongalar sunmak istiyor. Şirket ayrıca iPhone A serisi gibi özel işlemcilere de rakip olacak.

Alkol parası çekemeyince sosyal medyada hedef gösterdi! Kuveyttürk'ten 'sözleşme' açıklaması geldi
Gündem

Alkol parası çekemeyince sosyal medyada hedef gösterdi! Kuveyttürk'ten 'sözleşme' açıklaması geldi

Kuveyttürk banka hesabına sahip bir sosyal medya kullanıcısı içkili mekanda kartından hesap ödeyemeyince bankayı sosyal medyada hedef göster..
İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
Gündem

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangın kontrol altına alınamazken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB it..
Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı
Medya

Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detaylar’ı yazdı. ..
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Çin malı fakat…
Aktüel

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Çin malı fakat…

Çinlilerin ürettikleri birbirinden ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı icatlar var ki görenler bir daha bakıyor.
Türkiye seçimlerine ilişkin Almanya'dan skandal karar
Gündem

Türkiye seçimlerine ilişkin Almanya'dan skandal karar

Almanya'da federal hükümet gurbetçilerin oy kullanmalarını zora sokacak skandal bir adım attı. Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına i..
ABD ambargosu engelleyemedi! En çok satanlar arasına girdi
Teknoloji

ABD ambargosu engelleyemedi! En çok satanlar arasına girdi

ABD'nin uyguladığı ambargolar yüzünden pazar payını kaybeden Huawei, beklenmedik bir çıkışla en çok satan akıllı telefon markaları arasına g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23