2023-04-28 02:08:15 Çip devi Intel'de tarihi çöküş!
Çip üreticisi Intel gelir konusunda son zamanların en kötü sonucunu açıkladı.
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Çip üreticisi Intel gelir konusunda son zamanların en kötü sonucunu açıkladı.
Intel finansal açıdan erimeye devam ediyor.
2023 yılına ilişkin ilk çeyrek sonuçlarını bildiren en büyük çip üreticisi, hisse başına kazançta yıllık yüzde 133 gibi bir düşüş yaşadığını açıkladı.
Intel geliri ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36 küçülerek 11,7 milyar dolara düştü.
Donanım devi tarafından yatırımcılara gönderilen yeni rapor, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını ortaya çıkardı.
2022’nin aynı dönemine göre yüzde 36 düşüş yaşayan şirket geliri 11,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ancak sonuçlar, yatırımcıların beklediğinden daha iyiydi.
Intel’in devasa bir kayıp yaşamasının birden fazla sebebi bulunuyor.
İlk olarak, şirketin en güçlü ürün grubu olan bilgisayar yonga satışları istenen seviyede değil.
Daha önceki bir rapor, küresel bilgisayar sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 30 küçüldüğünü gösterdi.
Ayrıca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara güç veren yongaları içeren İstemci Bilgi İşlem grubu ise yıllık bazda yüzde 38 düşüş yaşayarak 5,8 milyar dolar gelir sağladı. Veri Merkezi ve Yapay Zeka odaklı sunucu çipi bölümü ise yüzde 39 düşüşle 3,7 milyar dolar kazandı.
Intel, işten çıkarmalar dahil olmak üzere maliyetleri azaltarak 2025’e kadar yılda 10 milyar dolar tasarruf etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl 8,1 milyar dolar kar bildiren şirket, şu anda 2,8 milyar dolar net zarar konumunda.
Intel CEO’su Patrick Gelsinger başlıca TSMC ile rekabet etmek istediklerini söyledi. 2026 yılına kadar “TSMC tarafından üretilenler kadar” gelişmiş yongalar sunmak istiyor. Şirket ayrıca iPhone A serisi gibi özel işlemcilere de rakip olacak.
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