Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Amerika'nın Çin'e yönelik uyguladığı ambargo, yapay zeka çiplerinde belirli bir güç kapasitesini aşmamayı şart koşmuştu. Ancak bu hamle, AMD gibi şirketleri zor durumda bırakıyor. AMD'nin Çin'e ihraç etmek üzere tasarladığı çipler, Amerikan otoriteleri tarafından yetersiz bulundu ve satış lisansı alamadı. Bu durum, şirketin Çin pazarındaki geleceğini belirsizleştirirken, diğer çip üreticilerini de endişelendiriyor.