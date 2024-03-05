2024-03-05 19:59:44 Çip devi ABD ambargosuna takıldı
ABD tarafından Çin'e uygulanan sert ambargo, çip üreticisi AMD'yi zora sokacağa benziyor.
ABD tarafından Çin'e uygulanan sert ambargo, çip üreticisi AMD'yi zora sokacağa benziyor.
Amerika'nın Çin'e yönelik uyguladığı ambargo, yapay zeka çiplerinde belirli bir güç kapasitesini aşmamayı şart koşmuştu. Ancak bu hamle, AMD gibi şirketleri zor durumda bırakıyor. AMD'nin Çin'e ihraç etmek üzere tasarladığı çipler, Amerikan otoriteleri tarafından yetersiz bulundu ve satış lisansı alamadı. Bu durum, şirketin Çin pazarındaki geleceğini belirsizleştirirken, diğer çip üreticilerini de endişelendiriyor.
Çin, büyük nüfusu ve gelişen endüstrisiyle Amerikan şirketleri için kritik bir pazar konumunda. Ancak ambargolarla uyumlu hareket etme zorunluluğu, şirketleri yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.
Özellikle Çin'deki veri merkezlerinin artan yapay zeka çipi talebi, bu pazarın ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.
AMD'nin Çin'deki genişlemesini destekleyen yatırımcılar, şirketin bu pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak Çin hükümetinin sıkı yapay zeka politikası, şu anda AMD'nin önündeki en büyük engel olarak görünüyor.
Çin hükümetinin, düşük kaliteli çiplerin ithalatına karşı çıktığı iddia ediliyor ve bu durum AMD'nin Çin operasyonlarını olumsuz etkiliyor.
AMD yöneticileri, yapay zeka çiplerinin gücünün yeterince düşürüldüğünü savunmalarına rağmen, Amerika Ticaret Bakanlığı'nın ambargo politikasına itirazları henüz sonuç vermiş değil.
Bakanlık, çip standartlarını korumak adına aldığı önlemlerden taviz vermeyeceklerini belirtiyor. Benzer şekilde, Nvidia da bakanlığın çip standartlarına uyum sağlamak için çaba harcıyor.
Sonuç olarak, AMD'nin Çin'e yapay zeka çipi ihraç etme planları, Amerika'nın ambargo politikasıyla çelişiyor ve şirketin bu pazardaki varlığı belirsizliğini koruyor. Diğer çip üreticileri de benzer zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda.
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