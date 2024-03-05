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Teknoloji-Bilişim
9
Çip devi ABD ambargosuna takıldı

2024-03-05 19:59:44
Çip devi ABD ambargosuna takıldı

ABD tarafından Çin'e uygulanan sert ambargo, çip üreticisi AMD'yi zora sokacağa benziyor.

#1
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Amerika'nın Çin'e yönelik uyguladığı ambargo, yapay zeka çiplerinde belirli bir güç kapasitesini aşmamayı şart koşmuştu. Ancak bu hamle, AMD gibi şirketleri zor durumda bırakıyor. AMD'nin Çin'e ihraç etmek üzere tasarladığı çipler, Amerikan otoriteleri tarafından yetersiz bulundu ve satış lisansı alamadı. Bu durum, şirketin Çin pazarındaki geleceğini belirsizleştirirken, diğer çip üreticilerini de endişelendiriyor.

#2
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Çin, büyük nüfusu ve gelişen endüstrisiyle Amerikan şirketleri için kritik bir pazar konumunda. Ancak ambargolarla uyumlu hareket etme zorunluluğu, şirketleri yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.

#3
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Özellikle Çin'deki veri merkezlerinin artan yapay zeka çipi talebi, bu pazarın ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.

#4
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

AMD'nin Çin'deki genişlemesini destekleyen yatırımcılar, şirketin bu pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak Çin hükümetinin sıkı yapay zeka politikası, şu anda AMD'nin önündeki en büyük engel olarak görünüyor.

#5
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Çin hükümetinin, düşük kaliteli çiplerin ithalatına karşı çıktığı iddia ediliyor ve bu durum AMD'nin Çin operasyonlarını olumsuz etkiliyor.

#6
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

AMD yöneticileri, yapay zeka çiplerinin gücünün yeterince düşürüldüğünü savunmalarına rağmen, Amerika Ticaret Bakanlığı'nın ambargo politikasına itirazları henüz sonuç vermiş değil.

#7
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Bakanlık, çip standartlarını korumak adına aldığı önlemlerden taviz vermeyeceklerini belirtiyor. Benzer şekilde, Nvidia da bakanlığın çip standartlarına uyum sağlamak için çaba harcıyor.

#8
Foto - Çip devi ABD ambargosuna takıldı

Sonuç olarak, AMD'nin Çin'e yapay zeka çipi ihraç etme planları, Amerika'nın ambargo politikasıyla çelişiyor ve şirketin bu pazardaki varlığı belirsizliğini koruyor. Diğer çip üreticileri de benzer zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda.

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