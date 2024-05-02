Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Ürettiği araçlar ile dikkat çeken Dongfeng, Çin’in başkentinde gerçekleşen Pekin Otomobil Fuarı’nda Tesla Cybertruck’a benzeyen elektrikli kamyonetini tüketicilerin karşısına çıkardı. Seri üretime girip girmeyeceği bilinmeyen araç, bir hayli dikkat çekti. 1.305 beygir gücü sunan aracın özellikleri ile ilgili pek fazla bilgi yok. Dongfeng’in elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor ancak daha yumuşak kenarlara sahip. Aracın ön tarafında LED ışık çubuğu, aydınlatmalı bir logo ve karter koruyucu bulunuyor. Ayrıca küçük bir ön bagaj da var.