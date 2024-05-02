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Teknoloji-Bilişim
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Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

2024-05-02 02:15:13
Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Çinli otomotiv devi Dongfeng, Tesla Cybertruck rakibi elektrikli kamyonetini tanıttı.

#1
Foto - Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Son yıllarda otomobil üreticileri, odaklarını içten yanmalı motorlu (benzinli veya dizel) araçlardan elektrikli otomobillere kaydırmaya başladı. Zira çevreye duyarlılık, sessiz çalışma ve daha düşük yakıt maliyetleri gibi belirgin avantajlarıyla öne çıkıyorlar.

#2
Foto - Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Elektrikli araç dünyasının önde gelen firmalarından Tesla ise yakın zamanda elektrikli kamyonet modeli Cybertruck’ı piyasaya sürdü. Bu araç, özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekmeyi başardı. Ancak bazı noktalarda yetersiz olduğuna dair eleştiriler de gelmedi değil. Çinli otomotiv şirketi Dongfeng ise Tesla Cybertruck rakibi elektrikli kamyonetini sergiledi.

#3
Foto - Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Ürettiği araçlar ile dikkat çeken Dongfeng, Çin’in başkentinde gerçekleşen Pekin Otomobil Fuarı’nda Tesla Cybertruck’a benzeyen elektrikli kamyonetini tüketicilerin karşısına çıkardı. Seri üretime girip girmeyeceği bilinmeyen araç, bir hayli dikkat çekti. 1.305 beygir gücü sunan aracın özellikleri ile ilgili pek fazla bilgi yok. Dongfeng’in elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor ancak daha yumuşak kenarlara sahip. Aracın ön tarafında LED ışık çubuğu, aydınlatmalı bir logo ve karter koruyucu bulunuyor. Ayrıca küçük bir ön bagaj da var.

#4
Foto - Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Aerodinamik tekerlek kapakları ve çamur lastikleri yer alan aracın arka tarafında ise bir çadır bulunuyor. Açılıp kapanabilen bu çadır, doğa gezileri, kamp veya diğer açık hava etkinlikleri için işe yarayabilir. Kamyonetin iç tasarımında ise kare şeklinde direksiyon simidi, gösterge paneli boyunca uzanan ekranlar ve dövme karbon fiber sırtlıkları olan koltuklar göze çarpıyor.

#5
Foto - Çinli otomotiv devi Tesla'nın Cybertruck modelini hedef aldı

Çinli üreticinin bu aracı seri üretime sokup sokmayacağı bilinmese de bu noktada beklentiler yüksek.

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