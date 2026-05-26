Türkiye'den savunma sanayinde dengeleri değiştirecek hamle: Gelecek ay tüm ülkeye duyurulacak

Diğer yandan savunma sanayisi de yapay zeka projelerinde öncü rol üstleniyor. Savunma sanayisi ürünleriyle bütün dünyanın ilgisini çeken Türkiye, benzer bir dönüşümü yapay zeka çalışmalarıyla dijital dünyaya taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ocakta Yapay Zeka, Kuantum ve Otonom Sistemler Tatbikatı ALFA için bilgi istek dokümanı yayımladı. Tatbikat senaryoları arasında birlikte çalışabilirlik, ortak yer kontrol istasyonu, meskun mahal ve kapalı alanda çalışma, sürü yetenekleri, kritik su altı yapılarının korunması ve İHA sürülerinin kuantum anahtar dağıtımıyla haberleşmesi yer alıyor. HAVELSAN'ın MAIN Kurumsal Yapay Zeka Platformu da Türkiye'de savunma ve kamu odaklı yapay zeka çözümlerinin örnekleri arasında bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre platformda Türkçe'nin nüanslarını kavramaya odaklanan 9 milyar parametreli bir büyük dil modeli yer alıyor. MAIN'in yeni modülleriyle 200'ü aşkın dilde metin anlama, çeviri ve özetleme, sesli komut işleme, toplantılardan bilgi notu çıkarma, kod asistanı, taktik planlama, medya analizi ve siber güvenlik asistanı gibi yetenekler sunuluyor. Diğer savunma sanayisi kuruluşlarının da destekleriyle yapay zeka çağına Türkiye'nin hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.