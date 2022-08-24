2022-08-24 21:25:25 Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ve Almanya arasında patent gerilimi çıktı.
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ve Almanya arasında patent gerilimi çıktı.
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Nokia’nın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya’da satış yasağına tabi tutuldu.
Şirketten gelen son açıklamada ise Almanya’nın, Avrupa satışları için ana operasyon merkezi olarak kalacağı ifade edildi.
Nokia, 3 ayrı bölgesel Alman mahkemesinde OPPO’ya karşı beş patent ihlali nedeniyle toplamda 9 dava açmıştı.
Hatta 129 milyar Euro’luk yatırımını tehlikeye attığını söylüyordu.
Geçtiğimiz haftalarda toplanan Alman Bölge Mahkemesi, Nokia ve OPPO arasındaki davada yeni bir karar aldı.
Mannheim Bölge Mahkemesi tarafından alınan kararda, Nokia’ya OPPO’ya karşı cease-and-desist order, olarak geçen durdurma emrini verdi.
Başka bir değişle Nokia’yı haklı buldu ve Çinli şirketleri patent ihlallerinden dolayı yasakladı.
OPPO Satış ve Hizmet Başkan Yardımcısı Billy Zhang tarafından yapılan son açıklamada ise Avrupa’daki operasyonların nasıl sürdürüleceği ele alındı. Zhang’ın açıklamasına göre Almanya, yurt dışı için ana operasyon merkezi olmaya devam edecek.
Zhang ayrıca bu kararla birlikte Almanya’daki müşterilere hizmet vermeye devam edeceklerini, ancak belirli hizmetlerin Çin’den yürütüleceğini ifade etti.
Almanya’nın teknoloji şirketleri için yönetim üssü görevi gördüğünü söylemek mümkün. Örneğin OPPO, Avrupa yönetim ofisini 2020 yılında Düsseldorf’ta açtı. Benzer şekilde Huawei’nin de Avrupa ofisi Düsseldorf’ta bulunuyor.
Araştırma şirketi Counterpoint’in raporlarına göre OPPO, Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi.
Daha önceki araştırma, OPPO’nun akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 5’ini oluşturduğunu ortaya koydu.
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