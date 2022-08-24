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Teknoloji-Bilişim
13
Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

2022-08-24 21:25:25
Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ve Almanya arasında patent gerilimi çıktı.

#1
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Nokia’nın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya’da satış yasağına tabi tutuldu.

#2
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Şirketten gelen son açıklamada ise Almanya’nın, Avrupa satışları için ana operasyon merkezi olarak kalacağı ifade edildi.

#3
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Nokia, 3 ayrı bölgesel Alman mahkemesinde OPPO’ya karşı beş patent ihlali nedeniyle toplamda 9 dava açmıştı.

#4
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Hatta 129 milyar Euro’luk yatırımını tehlikeye attığını söylüyordu.

#5
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Geçtiğimiz haftalarda toplanan Alman Bölge Mahkemesi, Nokia ve OPPO arasındaki davada yeni bir karar aldı.

#6
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Mannheim Bölge Mahkemesi tarafından alınan kararda, Nokia’ya OPPO’ya karşı cease-and-desist order, olarak geçen durdurma emrini verdi.

#7
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Başka bir değişle Nokia’yı haklı buldu ve Çinli şirketleri patent ihlallerinden dolayı yasakladı.

#8
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

OPPO Satış ve Hizmet Başkan Yardımcısı Billy Zhang tarafından yapılan son açıklamada ise Avrupa’daki operasyonların nasıl sürdürüleceği ele alındı. Zhang’ın açıklamasına göre Almanya, yurt dışı için ana operasyon merkezi olmaya devam edecek.

#9
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Zhang ayrıca bu kararla birlikte Almanya’daki müşterilere hizmet vermeye devam edeceklerini, ancak belirli hizmetlerin Çin’den yürütüleceğini ifade etti.

#10
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Almanya’nın teknoloji şirketleri için yönetim üssü görevi gördüğünü söylemek mümkün. Örneğin OPPO, Avrupa yönetim ofisini 2020 yılında Düsseldorf’ta açtı. Benzer şekilde Huawei’nin de Avrupa ofisi Düsseldorf’ta bulunuyor.

#11
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Araştırma şirketi Counterpoint’in raporlarına göre OPPO, Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi.

#12
Foto - Çinli OPPO’ya Almanya'dan yasak geldi

Daha önceki araştırma, OPPO’nun akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 5’ini oluşturduğunu ortaya koydu.

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