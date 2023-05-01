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Teknoloji-Bilişim
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Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

2023-05-01 22:09:28
Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Çin'in en zengin insanı olarak gösterilen Jack Ma, Japonya'da öğretmenlik yapmak zorunda kaldı.

#1
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba’nın kurucularından olan Jack Ma, uzun süre şirketin CEO’luğunu üstlenmişti. 2020 yılında ise bir anda kaybolan Jack Ma oldukça ilginç bir şekilde tekrar ortaya çıktı.

#2
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Alibaba kurucusu Jack Ma, Japonya’da öğretmen oluyor Yakın zamana kadar Çin’in en zengin insanı olarak gösterilen Jack Ma, Japonya’da öğretmenlik görevine başlıyor.

#3
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Tokyo Koleji, yaptığı bir açıklama ile Ma’nın yeni görevinde sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi üzerine araştırmalar yürüteceğini belirtti.

#4
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Jack Ma aynı zamanda Tokyo Üniversitesi tarafından yürütülen kolejdeki seminerlerde “girişimcilik, kurumsal yönetim ve yenilikçilik konusundaki zengin deneyimini ve öncü bilgilerini” de öğrencilerle paylaşacak.

#5
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Ma’nın misafir profesör olarak görev süresi 1 Mayıs’ta başlıyor. Eylül 2019’da Alibaba’daki görevinden emekli olan Jack Ma, uzun süre ortalıklarda görülmemişti.

#6
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Aradan geçen uzun sürenin ardından ise Jack Ma’nın öğretmen olarak geri dönmesi ise şaşkınlık yarattı.

#7
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Milyarder iş insanı Alibaba’yı kurmadan önce de birkaç yıl İngilizce öğretmenliği yapmıştı.

#8
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Ma, henüz Alibaba’dan emekli olmadan önce görevinden ayrıldıktan sonra öğretmenliğe geri döneceğini açıklamıştı. Öğretmenliği çok sevdiğini aktaran Ma, bu yüzden köklerine geri dönmek istediğini belirtmişt.

#9
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Ma, Ekim 2020’de Çin’deki mali düzenleme sistemini eleştirmiş ve Çin bankalarının bir “tefeci dükkanı” zihniyetiyle faaliyet gösterdiğini yönünde açıklamalar yapmıştı.

#10
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

Çin hükümetinin tepkisini çeken bu açıklamaların ardından Ma’nın görev aldığı Ant Group’un halka arzı iptal edildi. Bu gelişmelerin ardından Alibaba’nın hisselerinde de yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş meydana geldi.

#11
Foto - Çin’in en zengin insanı öğretmen oldu

2020 yılı içerisinde 61 milyar dolarlık servetinin 33 milyar dolara eridiği öngörülen Jack Ma tüm bu gelişmelerinden ardından ise gözlerden kaybolmuştu. Yaşanan olayların üzerinden yaklaşık 2,5 yıl sonra ise Ma öğretmen olarak tekrar kendisini gösterdi.

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