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Dünya
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Çin’e karşı hazırlar! Savaş uçakları otoyola indi

2021-09-15 12:16:08
Çin’e karşı hazırlar! Savaş uçakları otoyola indi

Çin’in Tayvan’a yakın sularda düzenlediği askeri tatbikatlar ortamı alevlendirdi. Bu gelişmeler sonrası Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi. Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

#1
Foto - Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi. Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi. Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

#2
Foto - Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı. Çin, 17 Ağustos’ta Tayvan’ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı. Çin, 17 Ağustos’ta Tayvan’ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

#3
Foto - Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin’in Tayvan’ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin’in Tayvan’ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.

#4
Foto - Yer ekipleri otoyolda uçaklara zarar verecek maddeleri temizlemik için çalışma yaptı.

Yer ekipleri otoyolda uçaklara zarar verecek maddeleri temizlemik için çalışma yaptı.

#5
Foto - 28 Ağustos’ta ABD’ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı. Tayvan 6 Eylül’de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin’in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

28 Ağustos’ta ABD’ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı. Tayvan 6 Eylül’de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin’in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

#6
Foto - Tayvan’da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin’in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin,

Tayvan’da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin’in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin, "kutsal" Çin toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan’a karşı askeri baskısını son yıllarda artırdı.

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