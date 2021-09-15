Çin’e karşı hazırlar! Savaş uçakları otoyola indi

Çin’in Tayvan’a yakın sularda düzenlediği askeri tatbikatlar ortamı alevlendirdi. Bu gelişmeler sonrası Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi. Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.