  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

2023-07-05 02:04:39
Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Çin tarafından uygulanacak yeni bir ihracat kararı, çip krizinin önünü açabilir.

#1
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Çin ve ABD arasında devam eden teknoloji savaşı yeni bir boyut kazandı. ABD, bir süre önce çip üretimi yapan makineleri Çin’e sevkiyatını engelledi.

#2
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Buna karşılık Çin ise çip üretimi için kullanılan hammaddelerin ihracatına yasak getirdi. Bu, yeni bir çip krizinin ve doğal olarak fiyat artışının habercisi olabilir.

#3
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, galyum ve germanyum elementlerinin ihracatı yasaklanacak. 1 Ağustos’tan itibaren sadece lisanslı firmalar tarafından ihraç edilecek bu elementler, başlıca çip üretiminde kullanılıyor.

#4
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Dünyanın en büyük galyum ve germanyum üreticisi olan Çin, küresel pazarın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Bu yüzden Asya ülkesinin hammadde konusunda oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

#5
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Germanyumun teknoloji dünyasında geniş bir yer sahip olduğunu belirtelim.

#6
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Fiber optik iletişim, gece görüş gözlüğü, uzay keşif uyduları, güneş panelleri, LCD monitör aydınlatması dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji ürününde kullanılıyor. Galyum ise yarı iletken endüstrisi, cep telefonları, LED dünyasında hayati bir öneme sahip.

#7
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Çin’in galyum ve germanyum için uygulayacağı ihracat kontrolü, çip krizinde yeni bir boyut yaratabilir.

#8
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Konuyla ilgili konuşan teknoloji analisti Anthony Lipmann, düzenlemelerin “yıkıcı etkisi” olabileceğini ifade etti.

#9
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Bu kararın, ABD tarafından atılan bir adımın ardından geldiğini belirtelim.

#10
Foto - Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar

Geçen hafta Biden yönetimi, ASML isimli şirketin geliştirdiği çip üretim araçlarının Çin’e satılmasına yönelik kısıtlamalar uygulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
O ülkede dev kum fırtınası çıktı
Dünya

O ülkede dev kum fırtınası çıktı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çıkan dev kum fırtınası kameralara yansıdı.

Hakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim çıkışı
Gündem

Hakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan hadsiz saldırıyı kınadı.
Katil kobra önüne gelen her şeyi yemeye başladı! O ilimizde yılanlar her yerden fışkırıyor
Gündem

Katil kobra önüne gelen her şeyi yemeye başladı! O ilimizde yılanlar her yerden fışkırıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Görün..
Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar
Medya

Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaş zamları ile ilgili önemli bir tüyo verdi.

FETÖ Belediyeler imamı Karaarslan'dan CHP’li bürokrata kaset mesajı!
Gündem

FETÖ Belediyeler imamı Karaarslan'dan CHP’li bürokrata kaset mesajı!

FETÖ belediyeler imamı Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23