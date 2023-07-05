2023-07-05 02:04:39 Çin’den çip fiyatlarına darbe vuracak karar
Çin tarafından uygulanacak yeni bir ihracat kararı, çip krizinin önünü açabilir.
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Çin tarafından uygulanacak yeni bir ihracat kararı, çip krizinin önünü açabilir.
Çin ve ABD arasında devam eden teknoloji savaşı yeni bir boyut kazandı. ABD, bir süre önce çip üretimi yapan makineleri Çin’e sevkiyatını engelledi.
Buna karşılık Çin ise çip üretimi için kullanılan hammaddelerin ihracatına yasak getirdi. Bu, yeni bir çip krizinin ve doğal olarak fiyat artışının habercisi olabilir.
Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, galyum ve germanyum elementlerinin ihracatı yasaklanacak. 1 Ağustos’tan itibaren sadece lisanslı firmalar tarafından ihraç edilecek bu elementler, başlıca çip üretiminde kullanılıyor.
Dünyanın en büyük galyum ve germanyum üreticisi olan Çin, küresel pazarın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Bu yüzden Asya ülkesinin hammadde konusunda oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.
Germanyumun teknoloji dünyasında geniş bir yer sahip olduğunu belirtelim.
Fiber optik iletişim, gece görüş gözlüğü, uzay keşif uyduları, güneş panelleri, LCD monitör aydınlatması dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji ürününde kullanılıyor. Galyum ise yarı iletken endüstrisi, cep telefonları, LED dünyasında hayati bir öneme sahip.
Çin’in galyum ve germanyum için uygulayacağı ihracat kontrolü, çip krizinde yeni bir boyut yaratabilir.
Konuyla ilgili konuşan teknoloji analisti Anthony Lipmann, düzenlemelerin “yıkıcı etkisi” olabileceğini ifade etti.
Bu kararın, ABD tarafından atılan bir adımın ardından geldiğini belirtelim.
Geçen hafta Biden yönetimi, ASML isimli şirketin geliştirdiği çip üretim araçlarının Çin’e satılmasına yönelik kısıtlamalar uygulamıştı.
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