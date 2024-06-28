Çin’deki araştırma herkesi şaşırttı! Peynirin ömrü uzattığı ortaya çıktı

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Peynir, sağlık açısından pek çok faydası olan besleyici bir gıda olarak biliniyor. Özellikle protein, kalsiyum, fosfor, selenyum, çinko ve B12 vitamini gibi birçok önemli besin öğesini içeriyor.
Bu da vücudun sağlıklı kemik gelişimi, kas fonksiyonları, bağışıklık sistemi güçlenmesi ve enerji üretimi gibi temel işlevlerini destekliyor.
Ayrıca peynirin kalsiyum açısından zengin olması, kemik sağlığını korumasına ve osteoporoz (kemik erimesi) olarak bilinen riski azaltmaya yardımcı oluyor. Peynirin bir diğer etkili özelliği ise probiyotik bakteriler içermesi…
Probiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Bu durum bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve genel olarak vücudun hastalıklara karşı direncinin artmasına katkıda bulunabiliyor.
PEYNİR YAŞAM SÜRESİNİ UZATABİLİR Çin’de Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir araştırmacı ekibi tarafından 2,3 milyon kişiyle yürütülen geniş çaplı bir araştırma; zihinsel sağlığın sağlıklı yaşlanmaya ve uzun ömürlülüğe katkıda bulunan en önemli faktör olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu durumun peynir tüketimiyle de güçlü bir bağlantısı olduğunun altını çizdi.
Çalışmada en güçlü zihinsel sağlık ve stres direnci seviyelerini bildirenlerin daha fazla peynir yediğini ortaya çıktı. Zihinsel sağlığı fiziksel yaşlanmaya bağlamak için 33 faktörü kullanan araştırmacılar, peynirin uzun ömürden doğrudan sorumlu olmadığını ancak daha fazla peynir ve meyve alımının yüksek refah skorlarına önemli bir katkı sağladığını buldu.
Prof. Dr. Tian-Ge Wang, yaptığı açıklamada “Sonuçlarımız, sağlıklı yaşlanmaya yönelik sağlık politikalarında zihinsel sağlığa öncelik verilmesinin öneminin altını çiziyor. Aktif kalmanın, TV izlemeyi kısıtlamanın ve sigaradan kaçınmanın bilişsel işlevi geliştirebileceğini ve yaygın hastalıkları önleyebileceği artık çok net. Tüm bunların dışında peynir türlerinin de sağlıklı bir yaşamda çok önemli etkileri olduğunu bulduk” ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar ‘Mendel rastgeleleştirmesi’ adı verilen bir teknik kullandıkları çalışmada, peynir tüketen bireylerin zihinsel sağlıklarının daha iyi olan kişilerin yaşlandıkça daha sağlıklı olma eğiliminde olduğunu buldu.
Mendel rastgeleleştirmesi ise genetik çalışmalarda kullanılan bir yöntem. Bu yöntemde, deneyde kullanılan bireyler arasında genetik çeşitliliği artırmak ve istatistiksel güvenilirliği sağlamak amacıyla bireyler arasında rastgele seçim yapılır. Bu sayede, deneyin sonuçlarının genel popülasyonu temsil etmesi ve tesadüfi hataların etkilerinin azaltılması hedeflenir.
MOZARELLA KALP İÇİN ÇOK ETKİLİ Uzmanlar, potansiyeliniz ne olursa olsun uzun yaşamak ve daha zengin beslenmek istiyorsanız mozarellanın kalbiniz için en sağlıklı peynir olduğu konusunda hemfikir. Çin’in en önemli kardiyologlarından olan Dr. Cheng-Han Chen, “Bu iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Hatta bağırsak ve bağışıklık sağlığına fayda sağlayabilecek probiyotikler içerir. Taze mozzarella da doymuş yağ ve sodyum açısından diğer peynirlere göre daha düşüktür. Bu da bu peyniri diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
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