Çin’deki araştırma herkesi şaşırttı! Peynirin ömrü uzattığı ortaya çıktı

MOZARELLA KALP İÇİN ÇOK ETKİLİ Uzmanlar, potansiyeliniz ne olursa olsun uzun yaşamak ve daha zengin beslenmek istiyorsanız mozarellanın kalbiniz için en sağlıklı peynir olduğu konusunda hemfikir. Çin’in en önemli kardiyologlarından olan Dr. Cheng-Han Chen, “Bu iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Hatta bağırsak ve bağışıklık sağlığına fayda sağlayabilecek probiyotikler içerir. Taze mozzarella da doymuş yağ ve sodyum açısından diğer peynirlere göre daha düşüktür. Bu da bu peyniri diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.